夏日炎炎，又到了榴槤當造季節，吃慣了泰國及馬來西亞出品，今年不如試試來自印尼的火山榴槤？印尼因出口配套差，榴槤一向以內銷為主，不過最近生果入口商Topweal就同當地供應商合作，首次引入印尼榴槤。

Topweal新鮮食品買手Jeffrey指出，印尼火山榴槤主要在爪哇、峇里島及蘇拉威西島出產，「島上有火山，土壤含有豐富礦物質，加上氣溫較高，適宜種植榴槤。」與泰國有貓山王，金枕頭榴槤不一樣，印尼人區別榴槤，通常不會分品種，反而用產區區分。

「通常印尼榴槤外觀都比較圓潤，每一瓣都偏厚身，果肉較多，不同產區批次，外形有微小差別。」火山榴槤果肉呈淡黃色，不似金枕頭般鮮黃，吃起來口感軟滑，與貓山王相比，火山榴槤不會死甜，回甘亦沒有貓山王的強烈，較易入口，適合榴槤入門者。

市價約$200/磅，一個就要$600左右，確實不便宜，Jeffrey解釋，「因為它是樹上熟，本身產區亦比較特別，榴槤一定要在火山地區裏面才可以出產，所以成本好高。」產量不多，加上來貨時間不穩定，想買就要碰運氣了。

Topweal新鮮食品

電話：2408 8313

採訪、攝影：《飲食男女》

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