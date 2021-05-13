酒鬼們要注意了！西環堅尼地城海旁一向有很多酒吧餐廳，最近又有新餐廳開業，由本地手工啤品牌Gweilo及餐飲集團Woolly Pig Hong Kong合作主理，接管以往人氣的Little Creatures，是區內唯一一間店內自設手工啤酒廠的餐廳，佔地5,000呎。

一入大門，會看到一個個釀酒桶，釀製Gweilo啤酒，另外店內設有超過24個Tap頭，供應多款手工啤和雞尾酒，選擇豐富。手工啤酒品牌Gweilo老闆IAN JEBBITT表示Gweilo Pale Ale（300ml $45 /500ml $60）是招牌貨，麥香清甜，容易入口。

餐廳部份，就由在中環、大嶼山都有餐廳的集團主理，餐牌分為酒吧區和主用餐區。食物以英國菜為主，不少都加入啤酒元素，很有特色。最推介OX Cheek and Bone Marrow Pie （$180），廚師將牛面肉加入啤酒慢煮，用酥皮包好，再放進焗爐烤焗，表面酥脆，內裏肉質香嫩，醬汁鹹香惹味。周日限定早午餐套餐Sunday Roast （$280/位）份量十足，每星期款式都不同，例如今個星期有用啤酒糖蜜醃烤的伊比利亞豬，配以英式yorkshire布甸和煙燻甘筍等等，很有英國酒吧風情，配杯啤酒就更加有氣氛。

GRAIN

地址：西環堅尼地城New Praya新海旁3-5號五福大廈地下1號舖

電話：3500 5807

營業時間：星期一 12nn-10pm，星期二至星期五 12nn-12mn，星期六 10am-12mn，星期日 10am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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