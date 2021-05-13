最近韓國鐵板雞專門店柳氏家與本地品牌雞煲醬卡莉醬神合作，推出了惡魔辣炒雞系列，愛吃辣的人不要錯過了﹗

要吃最新的辣炒雞系列，可以點任食鐵板炒雞X Jjang ! 鐵板烤肉套餐，90分鐘任食炒雞和烤肉，非常豐富。炒雞可選兩款口味，新加入有柳氏家100萬辣度惡魔辣炒雞和烤肉味惡魔辣炒雞。柳氏家100萬辣度惡魔辣炒雞使用餐廳的辣醬，惡魔雞煲醬和由印度惡魔辣椒製成的辣粉，可達100萬辣度！雞肉和其他配料，如韓式年糕、雞肉塊、馬鈴薯片等，都吸收了辣醬的精華，非常入味。如果不能吃太辣，可選烤肉味惡魔辣炒雞。混合了餐廳的烤肉醬和雞煲醬，少少辣，反而帶甜味。套餐還包括任食烤肉，有超過20款自助區食物。在網上預訂，還附送優惠券和辣粉包。

任食鐵板炒雞X Jjang ! 鐵板烤肉套餐

日期：即日至六月尾

價錢：星期一至四午市（12nn-4pm） 小童$108、成人$118；晚市（6pm-10pm）小童$118、成人$158

星期五、六、日、公眾假期及其前夕午市（12nn-4pm）小童 $108、成人 $138；晚市（6pm-10pm）小童$118、成人$188

柳氏家

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號舖

電話：2810 0608

營業時間：12nn-11pm

網站：https://bit.ly/3tX6cLO

採訪、攝影：《飲食男女》

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