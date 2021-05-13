「你騙我是你錯，我相信你，我沒有錯的。」架着黑框眼鏡，樣子敦厚的Terry笑言，憑着這正念，身邊聚了一群願意幫助他的人，令他順利渡過逆境。

逆境前，36歲的Terry原是一位設計公司老闆，負責幫客人設計整個活動、展覽，順風順水十多年，四年前公司的生意突然轉差，尋根究柢，原來拍檔將所有客人搶走，Terry說：「公司惟有靠本身的盈餘去營運，但也是做不住，要還錢給供應商。」

曾轉做裝修雜工維生

辦公室由五百多呎，搬了去百五呎，原以為已經是人生低谷，低處未算低，疫情打擊下，零生意，「只好用自己儲蓄支撐生活費，去到2020年真的支撐不了，公司欠債不算很多，50多萬，但是公司真的窮得連這50多萬也沒有。」他嘆道。

公司清盤，自己則在債主兼朋友介紹下，轉做豪宅裝修雜工，後來朋友移民，連這份工作也沒有了，「只好轉跑道。」他回想當天，拿着紙仔，一項一項的列出有可能的工作，「要賺錢的行業，好像只得與飲食業有關，覺得辣椒油是個不錯的選擇。」於是他上網看人教學，到處問人意見，於兩個月內成功研發這款辣椒油。

辣度分三級 選用非洲及緬甸辣椒

與坊間辣椒油的分別，就是裏面有櫻花蝦，Terry向香港艇家取貨，用的櫻花蝦，除了有殼之外，亦會有肉，炸出來的蝦油特別香，吃下去更有咬口。辣度分三級，「少少辣」選用5位數辣度(史高維爾指標)的指天椒；「中辣」用6位數辣度的非洲小米辣；「好撚辣」就選用較少見的緬甸涮涮辣，辣度達八位數，後勁凌厲， 「吃到這辣的人，十隻手指也數得到。」

用油方面，一般做辣椒油，均用本地或者內地菜油的淡油，他則用上日本大豆油，「炸出來顏色不會過深，質感不會太稠，最重要是不會被櫻花蝦吸盡油分。」加上自家製日式醬油、自家炸花椒油、豬油製成。「基本上整樽也是渣，把蝦塞到整樽滿滿的，務求大家吃到足料的產品。」

家人出錢 借朋友廚房製作

前公司既清盤，他剩餘的資金也不多，於是這盤生意，由太太、家人出錢，他負責執行。一人之力，產量並不多，「加上我不想做完的東西，放很久才賣給人，所以每個月做大概500樽，而且不可以超過攝氏200度製成，因為過了就會冒煙，令油沒那麼健康，所以我每一次炒辣椒油，每一鑊只能煮十多樽。」

他沒有餘錢租工場製作，現在只能借朋友餐廳廚房炒辣椒油，「很多時也需在他開門前，即是大約早上7時至11時這段時間，以最短時間做。」將就自己，為的也只是一餐安樂茶飯，但他不覺苦，「這兩年，其實香港任何一個人的落差也很大，我只不過是其中一個，有些更大的是沒了工作，我這種算很小事。」天性樂觀的他，反覺得現在比從前開心，「現在未賺到當時的收入，但不代表之後找不到，以前做老闆，也只是要令幾個人開心，而那種開心很大程度是建築於自己痛苦身上，現在的開心，則是很多人讚辣椒油味道很好。」辣椒油現時只在網上發售，每樽$98。

採訪、攝影：《飲食男女》

辣手摧花 $98/120g

Facebook：香料案內所

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