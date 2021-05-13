每逢酒席，全晚令人最興奮的環節 ，一定是看到一對紅燈泡，閃個不停，乳豬全體排隊出場，來賓高興舉杯祝酒，趁熱把枱上那皮脆肉香的乳豬件，夾進碗裏去……不過不說不知道，明爐燒乳豬，可是在燒味界中，屬難度最高的一門學問。

「五十年代入行時，吃乳豬比現在貴多了，通常燒乳豬是最後才學做的燒味，當你把每款燒味也熟習過後，最後才有機會學做燒豬。」年過七十，入行超過五十年的喜萬年酒樓燒味部主管陳錦榮師傅說道。 燒豬需要人手掌控串着乳豬的豬架，在火爐上直火對決，電光火石間下判斷。「初初學轉豬要在不開火的爐面上，慢慢練習手腕的力度、手勢，要花很長時間，師傅才有信心願意給你試。」

選用飼養期70日越南乳豬

灣仔老牌酒家喜萬年，乳豬馳名已久，金漆招牌屹立不倒，全因乳豬絕不隔夜賣，堅持即叫即燒。「燒乳豬最重要就是熱度夠，豬身完好，時間火候把握得好，這樣給客人感覺自然會好。」陳師傅說道。喜萬年選用的乳豬，來自越南，飼養期70日左右，一隻重約六至七斤，陳師傅認為這個斤両，最符合現代人口味，豬肉脂肪比例，比舊時用的大陸乳豬平均，不會過肥。

乳豬回來清洗乾淨，首先要劈去兩邊胸骨，讓豬身不會看起來凹凸不平，而且豬身厚薄也會相對均勻。先原隻送進滾水裏烚煮，行內稱此步驟為「淥皮」，讓豬皮收緊。接着，在豬腔抹上淮鹽，上一層底味，便可以串上鐵叉、鋁架，準備上脆皮水。「脆皮水裏面有醋、糖、酒，一般也是各師各法，份量會有些差別。」陳師傅解釋脆皮水的作用，是為了豬皮收乾，燒起來更脆，色水更紅，因此必須塗抹均勻。之後，就可將乳豬放進燒鵝爐中，用半小時慢火焙乾豬身，令豬皮變硬，出爐再用兩、三小時吹涼吹凍，待有客人柯打，即可立即上爐燒製。

「乳豬在燒製前，我們才會擦上調味醬料，這樣醬料在爐面炸出來才比較香。」每間餐廳的醃料也有不同秘方，但不外乎淮鹽、柱侯醬、麻醬等，全要炒香才用，但最重要，最考功夫的，還是燒豬的工序，這七、八分鐘的過程，決定了乳豬的高下。「最初要猛火，將乳豬燒得金黃。」陳師傅邊說，邊坐在燒得正猛的烤爐前，一手提着乳豬叉，一手拿着鐵針，刺穿豬皮加熱而產生的氣泡，以防豬皮爆開，造成皮肉分離。

舊時乳豬分玻璃皮及芝麻皮，玻璃皮油亮賣相好，但吃來口感則不及現在主流的芝麻皮，邊燒邊掃油，令豬皮起酥。豬皮上色，便把火轉小，拿起毛擦在豬皮上一層花生油，油會搶火，此時要更加小心。「不要讓豬身的油滴進爐火中，要避開火苗，切忌用猛火去燒，原理就是令乳豬像在油鍋中翻滾一般，來把豬皮炸至鬆化，燒豬的技巧就在這裏。」陳師傅解釋道。他把豬叉舞高弄低，不消一會，豬皮發出像油炸般滋啦滋啦的聲響，聽得見的酥脆，豬皮也由金黃轉至棗紅，此時乳豬即可出爐。

趁熱即斬 刀至少重一斤十二両

乳豬燒好要趁熱即斬，斬豬的刀要至少重一斤十二両，斬出來才夠工整。「燒起之後，當客人需要時，便立刻斬給客人上桌，視乎客人要求，有片皮，有手抓，以及斬豬件等食法。」傳統斬件吃，盡量要一刀過，下刀要快，且要用柔力，不能用死力，這樣斬豬皮才不會爆開、斷開，保持件件幾乎一致，連皮帶肉。片皮講求的是細緻，片出豬皮，去掉皮下脂肪，再鋪回豬身上上菜，客人可夾上葱絲 、麵餅，配着脆皮來吃，多吃也不覺油膩；更過癮的是手抓，將乳豬分成若干大件，客人可戴起膠手套，豪邁的徒手拿起來起，吃起來豬皮酥香，肉嫩多汁，尤其那些骨邊肉，更是甘香，吃得滿足。

難怪多年來喜萬年的乳豬人氣不斷，陳師傅指每逢酒席旺季，一天要燒過百隻，少則也一天四十多隻，真不簡單。始終燒乳豬技巧，難在不能夠用機器取代，拿着十多斤的乳豬叉，不停燒，陳師傅年紀不小了，可幸老而彌堅。「暫時不是甚麼問題，燒乳豬對我還不是甚麼一回事，不過日後就不知道了。」他笑笑說道。

採訪、攝影：《飲食男女》

喜萬年酒樓

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地庫

電話：2528 2121

營業時間：星期一至日 11am-3:30pm，6pm-10pm

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