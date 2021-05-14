材料：

雞蛋 1 Egg

砂糖 205g Sugar

植物油 100ml Vegetable oil

中筋麵粉 165g Plain Flour

泡打粉 8g Baking Soda

可可粉 2tsp Cocoa Powder

純乳酪 100g Natural Yogurt

白醋 1tsp White Vinegar

鹽 1/8tsp Salt

雲呢拿香油 ½tsp Vanilla Essence

紅色色素 適量 Food Coloring(Red)

忌廉芝士 125g Cream Cheese

淡忌廉(鮮奶油) 125g Whipping Cream

步驟：

1.根據模具大小準備牛油紙，放入模具內

2.先混合雞蛋及150g砂糖，再加入植物油拌勻

3.中筋麵粉、泡打粉及可可粉拌勻至沒有顆粒

4.加入純乳酪及白醋至蛋糊內拌勻

5.加入已過篩的粉類

6.加入鹽、雲呢拿香油及紅色色素拌勻後倒入模具

7.預熱焗爐至180℃先焗15分鐘，旋轉180度以180℃焗15分鐘，以150℃再焗10分鐘

8.蛋糕放涼後脫模，切成2-3層備用

9.忌廉芝士放室溫備用，忌廉芝士及35g砂糖拌勻

10.淡忌廉及20g砂糖打發

11.分次加入忌廉拌勻

12.蛋糕表面鋪上忌廉，抹平後再放上第二層蛋糕，以此類推，最後整個蛋糕抹上忌廉

13.將蛋糕切走部份磨成碎，再黏在蛋糕表面，完成

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