材料：
雞蛋 1 Egg
砂糖 205g Sugar
植物油 100ml Vegetable oil
中筋麵粉 165g Plain Flour
泡打粉 8g Baking Soda
可可粉 2tsp Cocoa Powder
純乳酪 100g Natural Yogurt
白醋 1tsp White Vinegar
鹽 1/8tsp Salt
雲呢拿香油 ½tsp Vanilla Essence
紅色色素 適量 Food Coloring(Red)
忌廉芝士 125g Cream Cheese
淡忌廉(鮮奶油) 125g Whipping Cream
步驟：
1.根據模具大小準備牛油紙，放入模具內
2.先混合雞蛋及150g砂糖，再加入植物油拌勻
3.中筋麵粉、泡打粉及可可粉拌勻至沒有顆粒
4.加入純乳酪及白醋至蛋糊內拌勻
5.加入已過篩的粉類
6.加入鹽、雲呢拿香油及紅色色素拌勻後倒入模具
7.預熱焗爐至180℃先焗15分鐘，旋轉180度以180℃焗15分鐘，以150℃再焗10分鐘
8.蛋糕放涼後脫模，切成2-3層備用
9.忌廉芝士放室溫備用，忌廉芝士及35g砂糖拌勻
10.淡忌廉及20g砂糖打發
11.分次加入忌廉拌勻
12.蛋糕表面鋪上忌廉，抹平後再放上第二層蛋糕，以此類推，最後整個蛋糕抹上忌廉
13.將蛋糕切走部份磨成碎，再黏在蛋糕表面，完成
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