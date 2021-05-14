每年五月，香港都有大大小小的藝術展覽，充滿藝術氣氛。尖沙嘴西班牙餐廳Amelia今年亦有份參與，最近跟藝術展覽Art Basel及香港旅遊發展局合作，推出一個以藝術作品為主題的晚餐餐牌，影相令人嘩一聲。

「我們的主廚在西班牙，雖然因疫情關係，來不了香港，但他仍努力想如何將美食和藝術結合在一起。」餐廳的企業傳訊總監林柏希表示廚師也是藝術家，主廚選擇5幅藝術品作為靈感，創作精緻美食。

今次的五道菜，作為頭盤的Formaldehyde - Ayu一上枱已覺得非常特別，模仿了英國藝術家Damien Hirst的一個鯊魚標本作品。廚師用木魚高湯製成啫喱，包裹着日本Ayu香魚，冷藏兩日確保入味。上枱時配上用銀魚柳、忌廉等等製成的西班牙傳統醬汁，味道有層次，客人吃的時候視覺和味覺亦有一次特別的體驗。

餐湯Campbell Soup - Mushroom soup亦以普普藝術大師Andy Warhol經典罐頭湯作為靈感。上菜時用特製「罐頭」裝着用七款不同的野菌熬製成濃郁菇湯，再配以溫泉蛋、雪菇和薯仔，將平民的罐頭湯改良，賣相精緻。

主菜比一般西餐的煎牛扒來得特別，竟用上鹿肉來呈現中國藝術家徐悲鴻的水墨畫作品。《奔馬》這一份作品，雖然是中式水墨畫，但因為畫風獨特，不少外國人都認識。今次選用慢煮鹿肉取代畫中奔馬，以藍莓醬伴碟，肉質軟嫩。最後甜品Comedian選擇仿製早兩年新聞也有報道過的「膠帶香蕉」Comedian 。廚師將作品在客人面前神還原，看起來似香蕉，其實是用拖肥和朱古力製成的雪糕，味道不錯，打卡一流。

整個套餐價錢絕不便宜($2,021/兩位用)，不過賣相獨特，坊間一定吃不到，很適合和另一半去打卡。

巴塞爾藝術展菜單

價格：$2,021/兩位用

日期：即日起至6月10日，須提早2天預約

Amelia by Pauli Airaudo

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG63號舖

電話：3705 1983

營業時間：星期一至五 12pm-10pm；星期六及日 11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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