沙田新開了一間潮州菜館，價錢頗親民，午餐時一碗麵食只要三十多至四十多元，例牌滷水鵝片亦不用百四元，用的還要是不少潮州人指定的獅頭鵝，而不會將貨就價用次一級的黑鵝。

開店的師傅革哥亦大有來頭，曾於多間潮式連鎖店如京滬佳餚、潮庭等工作。革哥指，滷水獅頭鵝的特色是肉汁較豐富不乾身，而且特別大隻，有些甚至去到十多斤，可以高到一般人的腰身。滷水汁用了十多種不同藥材如花椒八角、冰糖、芫荽籽、芫荽頭等熬製，滷水一滾起後，先將鵝於滷水中三上三落，讓鵝與滷水的溫度同步，再轉慢火將其浸泡個多小時，將滷水的味逼入肉身，同時保持嫩滑。

餐廳的不同種類的鵝肉拼盤也大受歡迎，滷水鵝肉飯價錢亦不算貴，只要$56，肉厚味足。若想斬料回家，推薦是鵝六拼（$228），一份已有肉、掌、翼、肝、頭、頸六種部份，份量超大，三、四人食用也絕對足夠，而且滷水味香濃，鵝肉嫩身。

除了滷水鵝，餐廳另一招牌則是清湯原條牛肋爽腩（$288），同樣是落足重本，用美國安格斯牛肋，有趣的是坊間的牛仔骨一般是橫切，但這店則是直切，牛骨相對較扁，但切出來每一片都會連着骨位筋膜，因此每塊牛腩片的口感都會相對爽口。

無論是堂食還是外帶，都會以一個鐵盤的方式呈上，讓客人倒入牛湯再加熱。而麵類亦有驚喜，手打牛丸+牛脷湯麵（$52），手打牛丸夠爽彈足味，牛脷亦較少見，口感較爽。

採訪、攝影：《飲食男女》

潮牛

地址：沙田邨禾輋商場智和樓地下SU29鋪

電話：3690 9868

營業時間：11am-10pm

人均消費：$51-$100

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