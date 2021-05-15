又便宜又甘香的鯖魚，通常都是用來煎及燒，絕少會用來做魚生，究竟為何呢？不就是因為牠身上太多寄生蟲了。這些是海獸胃線蟲，簡稱線蟲，很喜歡寄生在海魚身上，其中鯖魚及秋刀魚身上格外多線蟲，如果吃了下肚，就會食物中毒，覺得想嘔、腹痛及呼吸困難等。

日本幾乎全部地區的人都不會吃鯖魚魚生，只有九州例外。原來線蟲可以分為AS及AP，AS會寄生於內臟及魚肉，而AP就只會寄生於內臟，其他地區的鯖魚，AP及AS都有，而九州地區的鯖魚寄生蟲全部都是AP，只存在於內臟，不會走去魚肉部份。捕上岸之後，立刻去除內臟再冷藏，九州人就可以吃到沒有寄生蟲的鯖魚魚生，這亦是福岡名菜。

香港吃到的鯖魚，通常都是燒熟或者切走外皮，再用鹽及醋醃製，嚴格來講，不算魚生。

採訪、攝影：《飲食男女》

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