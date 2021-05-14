不少人對於印度菜的認知，彷彿依然停留在咖喱及飛天薄餅上，其實印度經典菜式眾多，具代表性又豈止如此，印度烤雞(Tandoori chicken)是印度著名菜式之一。

源於印度西北部旁遮普邦

印度烤雞源於印度西北部的旁遮普邦，於20世紀才開始出現，由一位居於旁遮普邦的印度人Kundan Lal Gujral創作。當時，他開設了一間名為Moti Mahal的餐廳，有一次他將一隻以香料醃好的雞，用圓柱形的大窯爐烤烘，雞肉外脆內嫩，味道帶有印度式香氣及煙燻香氣，令印度烤雞這道菜式闖出名堂。

香港有不少印度餐廳提供印度正宗烤雞，不少人第一時間會想到位於尖沙嘴重慶大廈內的印度餐廳。想吃得舒服，人氣十足、尖沙嘴瑰麗酒店的CHAAT是許多花得起又有品味之人的心水。餐廳大廚行政總廚Manav Tuli出生於傳統旁遮普家庭，曾到印度不同地區學師，19年在倫敦開設的印度餐廳Tamarind更獲得米芝蓮一星，因此這道印度的經典菜式，亦是他的拿手好戲之一。

天然氣電動窰爐烤烘

印度烤雞最主要的製作部份，分別是醃和烤。雞肉要先用油、蒜茸、糖醃，再加上檸檬汁放鬆肉質，靜待兩小時，使肉質有了基礎味道後，再加入乳酪和豐富香料如薑黃粉、黃椒粉、孜然粉等再醃兩小時。為了令雞肉有着那搶眼的紅色，以及帶有印度風味，克什米爾紅椒粉更是其必定需要的材料。

雞肉醃至入味後，再將雞肉串起，放入特製的天然氣電動窰爐，以高達420℃的熱力，均勻地烤烘，最後再掃上牛油及噴上檸檬汁，並配上薄荷醬食用，單是想想，也讓人流口水。CHAAT的焦香辣椒烤雞($188)，散發多種香料的誘人香氣，雞肉皮脆肉嫩，美味。

採訪、攝影：《飲食男女》

CHAAT

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

電話：5239 9220

營業時間：待定，逢星期一休息

人均消費：$401-$800

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