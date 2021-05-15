銅鑼灣糖街一間人氣餐廳以鬼怪作主題，餐廳門面裝潢帶點陰森恐怖，但走進裏面便會發現，其有如一間華麗又怪誕的古老大宅。

餐廳主打fusion菜式和精緻甜品，吸引不少食客來打卡，菜式設計也很有心思。最受歡迎的是水牛芝士氣球沙拉，用水牛芝士吹成氣球，有得食又有得玩，配上各式各樣的水果，很新鮮。威靈頓牛柳就見得多，把牛柳換成白吞拿魚扒，很有新鮮感。金黃酥脆的酥皮， 包裹着嫩滑的魚扒，因為本身魚味較淡，所以旁邊配海膽汁，突出魚鮮味。

必吃烤牛骨髓，用孜然粉醃製一晚，經烤焗後，香氣四溢，油香豐腴，入口即溶，非常惹味，配麵包吃，吸盡精華。開胃前菜可選吞拿魚他他，上層的吞拿魚炸得香脆，下層配米通脆片，以及質感幼滑的呑拿魚蓉和牛油果。卡邦尼也不普通，雞肉煎香，配濃郁的煙肉忌廉汁，面層加點桂花，平衡油膩感。用烏冬取代意粉，更有咬口。

這裏的甜品很受歡迎，女生最愛白朱古力夏洛逸蛋糕，蛋糕口感鬆軟，上面有雜莓作襯托，酸酸甜甜。中間是白朱古力慕絲，味道偏甜，不過有精緻的賣相，相機先吃是必須吧！

鬼混

地址：銅鑼灣糖街8號樂聲大廈1樓

電話：5920 2838

營業時間：12nn-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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