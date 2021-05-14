「今日來石澳拍攝不是游水或曬太陽，而是挑戰有機會牽涉生命危險的活動，所以我準備了一份遺書，萬一真的發生了意外，可以將它交給我在日本的爸爸媽媽嗎？」日籍藝人和泉素行(Soko Izumi) 半開玩笑跟記者說。

原來Soko這次參加了Explorer Hong Kong辦的三個戶外活動，分別是沿繩下降、飛索及攀岩。他於周日的中午時分來到石澳山仔路，跟其他參加者會合，一起步行去大頭洲。沿途景色幽美，經過石澳情人橋(藍橋) 之後，逐漸要行斜坡，但也不太崎嶇，約15分鐘便到達目的地。

首先由專人向參加者示範穿着頭盔及安全帶的技巧。「 每次我們去進行活動之前，必須檢查五個H，分別是頭盔、安全帶、頭髮、硬件及心理狀態。」負責的導師豬柳Sir細心地向Soko解釋。

第一回合是沿繩下降。教練講解活動的技巧之後，隨即替Soko做好安全措施，便準備開始。當教練叫Soko逐漸沿著岩石向後行下去的時候，離心力便越來越大。「我現在跟懸崖的距離已是九十度，當初以為不是這麼恐怖，實際上原來很害怕，但同時又覺得很刺激。我感覺到自己的重量，大浪的聲音和海風，又爽又好玩。」Soko興奮地說。大約花了5分鐘，便完成沿繩下降，不過落地的一刻，他直指：「腳都軟！」

接著第二回合是飛索。「站在這裏已經很刺激，風景很漂亮。下面是岩石，萬一我發生了意外，希望各位記住曾經有一位這樣的日本人在香港生活。」Soko跟其他參加者開玩笑說。

說時遲那時快，Soko在兩三秒之間已經沿着飛索去了另一端。「飛索不用自己控制，沒甚麼難度，而且不及沿繩下降般令人害怕。」

最後回合是攀岩。「在我面前有個很大的挑戰，爬到上去便可以看到更加漂亮的風景。這個裝備比較簡單，只需要一條繩及一雙手。」對身高六呎的Soko來說，攀岩沒想像中般困難。「過程不算太難，只是望到下面便很害怕，正如人生，別回頭要向前行。」他鼓勵自己地說。結果他用十分鐘便完成。

經過三個挑戰之後，消耗了大量體力，隨即回程去石澳村找地方醫肚。首先他去了洪記士多，這店開業超過五十年，門面殘舊，但座無虛席。名為士多，其實也供應粉麵，最出名是燒鴨和牛腩，另外還有魚蛋、牛丸、雲吞、雞翼、豬肚、雞腎等等。

「聽說周星馳以前拍戲的時候，每日都來這裏吃麵。湯底濃厚又滋味，像日本拉麵般有層次感，牛腩入口即溶，牛筋又有咬勁。燒鴨也好吃，鴨皮的油脂愈吃愈鮮甜，可惜鴨肉只有四五件，份量較少。難得今日我還沒死，要好好把握機會享受將停產的樽裝可樂。」Soko自得其樂地說。

最後一站來到石澳出名的泰式串燒小店。他覺得炭燒串燒的賣相非常吸引，令人如置身泰國小巷中。「魷魚很新鮮，肉質很有彈性。豬頸肉很香，只是泰式椰汁沙嗲醬汁有些過甜，跟豬頸肉的味道不太配合。燒菠蘿也好吃，雖然是生果，但吃起來像甜品。一邊聽海風聲，一邊吃串燒，人間享受。」Soko自我陶醉地說。

不經不覺已是黃昏時分，這次郊遊令Soko樂而忘返。「平日來石澳不是游水便是曬太陽，想不到可以玩這麼刺激的活動。今日最大的收穫是甚麼？便是我在打卡時認識了富婆及取了她的電話號碼，我還不是人生勝利組嗎？魚蛋太郎……」Soko滿足地離去。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、李耀榮

洪記士多

地址：石澳石澳村326號

電話：2809 2050

營業時間：星期四至日11am-6pm；星期一至三休息

Thai Store

地址：石澳石澳村784號B地下

電話：從缺

營業時間：12nn-8pm

Explorer Hong Kong

網址：https://bit.ly/33FsxlO

IG：https://bit.ly/2RKQw0a

電話：5392 2809

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！