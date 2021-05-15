世道紛亂，豺狼當道，一街狗賊，包括酒賊。

電騙的手法層出不窮，電話騙案以外，還有電郵騙案，你看一名老太太可以被騙去2.8億，便知這門勾當豈止可以創業興家。

英文的統稱曰：Phishing(網釣法)，指”a cybercrime in which a target or targets are contacted by email, telephone or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details, and passwords”。

伎倆不外乎假扮成一個官方可信的機構，透過電郵、電話、短訊聯絡騙財目標，詐取私人資料如銀行及信用卡詳細及密碼等等。大家看《警訊》長做長有，便知道再老土廉價的騙術，永遠都有大腦曠工的捧場客。近日有美國網絡保安公司發表報告，指葡萄酒相關的電騙，出現前所未見的蓬勃景象。

自從肺炎疫情爆發以來，有見大型商業的virtual tasting、網上購買葡萄酒的生意越見興隆，交易銀碼又越來越大，鯊魚式老千聞到血腥味了。

報告指出用Merlot、Pinot、Chardonnay 及Vino等字登記的新網站，忽然海量增加，由去年二月起一直激增至五月的高峰，一個月內便有12400個新增的葡萄酒域名網站，是疫情前的二至三倍。

本來，這些老千網站都是針對一些目標水魚，讓他們點擊廣告從而賺錢，又或者騙他們買些可疑的葡萄酒相關產品吸血。也會刻意收割些電郵地址或個人資料，把數據賣給地下討論區，一般稱為 “the Dark Web”。

現在亦有些騙徒是B 2 B的，專門向公司而非個人下手。他們會誘騙受害人匯錢到指定戶口作商業用途。是零技巧、絕無部署及戰略可言的，一句「你老闆訂購了這些葡萄酒，請付賬」，而你又信。可能見是從一個「XX Vino」網站傳來的郵件，便即信無誤。(暈)

網絡保安專家有5大建議。第一，先檢查清楚網站名、電郵地址及內容，道理簡單如有人按門鈴，你都先看清楚來者何人才開門啦。第二，騙徒經過多年的進化，易容術也有進步，另一防騙護身招式是：「有咩事，唞啖氣先」。別人給你什麼link，先別去click，唞啖氣先；送你什麼天下無敵筍到噴血的優惠，先別尖叫，唞啖氣先，想想生父貴姓，衝動會做錯很多事。凡收到什麼可疑、生面口的外來電郵、短訊、電話，敬而遠之。Unusual Sender，從來是電騙五大警惕之一。

警惕之二，附件(Attachment)。不是你預期收到的，別打開，隨時是病毒或勒索軟件來。

警惕之三，連結。好心咪見到link便強迫症一樣亂click盲click，陷阱是留給大意的人的。

懶急咁，警惕之四。為了騙你，怕你有second thought，壞人愛「賣急」。催逼你急急反應做決定。短時間內不買便停售、不快處理便刪掉你戶口之類。全部唔使急。大機構通常給用戶很多機會空間，不會輕易趕客的。

最後，too good to be true，警惕之五。「咁大隻蛤乸」，仲要靚又肥，會否隨街跳完再送上門等你中獎？過份美麗的，多是妖精的包裝，施主，回頭是岸。

前幾天，見有面書專頁竟推出Salon Cuvee ‘S’ Le Mesnil Blanc de Blancs 大平賣，「588蚊/箱（7枝），前100名落單仲送高跟杯一套」，去按摩仲送車送樓乎？！如果你不認識，那是等閒4千元一瓶的法國高級香檳，如今一嚿水唔使，唔好玩啦。更奇怪是，不告訴你年份，一箱7枝。咁零丁？不是慣常的一箱三瓶、六瓶、12瓶裝，竟然是7枝？！

你又信呀？但凡有無法相信的美好出現，我第一件事會先照吓塊鏡，問：點解要咁益你？然後靜靜無塵，出返去人間當冇事發生，繼續呼吸污濁的空氣。

電騙，又不是高智天仙局，它的千秋萬世永遠成功，總多得一個裡應外合的同黨，放清兵入關：你自己。

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