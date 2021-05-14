西方廚師學廚，必先要學識切洋葱，這是每個廚師入門的基本功。洋葱是各式食譜的常客，當配料時會被切成洋葱碎或洋葱條，又可以炸成洋葱圈。

不論是中式菜刀還是西式廚師刀，都可以在洋葱上輕鬆下刀，如果有得選擇的話，還是尖刀頭的西式廚刀比較好用。因為刀尖較細，每一下落刀都可以更準確。

切洋葱前必先留意兩件事：1. 先固定好洋葱。因為圓渾的洋葱不給固定好，很容易在落刀時走位，便大大增加切傷的機會； 2. 找出洋葱頭（即長根的部份）位置，因為在切碎或切粒時必須把它保留，這樣切起來才不會太鬆散。

一般會先切掉洋葱底（較尖突出一端），讓洋葱可以穩定在砧板上。再將洋葱切半及去皮。為了可以更有效率地將洋葱切碎，先取半個洋葱，平底貼砧板放；用手掌從上按下將洋葱壓穩，先放平刀在洋葱上下橫切兩刀，然後洋葱頂向12點方向位置放好，刀順着洋葱紋直切，但不要切至洋葱頭，否則洋葱會逐片散開。隨後將洋葱逆時針轉90度，左手一邊固定好洋葱，右手落刀逆紋將洋葱切碎。

若要切洋葱條，在洋葱切半後可切走洋葱頭，再順紋切開；條狀粗幼則按需要而定。要留意的是，切到末段較難固定，建議可將餘下部份反過來切，比較安全。

如果要切成洋葱圈，洋葱便不能切半；但切前也應先固定位置，做法是在底部切走一小塊成平面，平底可讓洋葱貼在砧板不會滾來滾去。然後切走洋葱底，再將洋葱橫切成片，切後再用手將每片洋葱中間的洋葱圈分開出來。幼洋葱圈可以放沙律，粗圈則可以醃粉漿炸成佐酒小吃。

採訪、攝影：《飲食男女》

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