港式班戟亦稱 「班戟夾餅」，曾經也是一款很盛行的街頭小吃，通常在賣雞蛋仔的街邊車仔檔就會看見其蹤影，不過現在真的買少見少了。

「班戟夾餅」食法和醬料，與另一種格仔夾餅無異，都是以花生醬、牛油、煉奶(或砂糖)為主，只是餅皮不同而已。而這種煎製的班戟，沒有一般格仔餅的外脆內軟，口感卻是軟綿綿又充滿蛋香的，除了好吃亦非常飽肚。班戟夾餅做法簡單，只需要簡單材料和一個平底鍋就可以了。

材料：(約8片)

雞蛋110克(2隻)

砂糖50克

鮮奶 210-220克

低筋麵粉185克

吉士粉15克

泡打粉10克

粟米油40克

餡料：

鹹牛油50克

花生醬 50克

煉奶80克

工具：平底鍋

做法：

1) 雞蛋+半份砂糖拌勻，再倒入鮮奶攪拌均勻便可。

2) 麵粉+吉士粉+發粉+半份砂糖拌勻後，順序加入油及蛋奶水拌成順滑麵糊。

3) 讓麵糊鬆弛30分鐘以上，使材料和味道更融合，增加風味。而且鬆弛過程能使筋性降低，做出來的製成品更柔軟。

4) 預熱平底鍋，初次先抺上薄油，之後就不用了。倒入麵糊煎至金黃色，即可倒出。

5) 班戟趁熱抺上花生醬、煉奶、牛油，然後對摺，趁熱吃最為滋味。

溫馨提示：

以前的街頭班戟是不會用鮮奶來混合麵糊的，由於成本較高及儲存問題，會以淡奶加水來代替鮮奶。一般比例是：一份淡奶兩份水混合即可。

示範：Cannes Cheung

攝影：潘志聰、馮嘉雯

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