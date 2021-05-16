「這次我們來嚐嚐南非的葡萄酒。」酒評家Wilson Kwok說，南非酒對我們來說可能比較陌生，「其實南非種植葡萄已有三四百年歷史，當中許多品種原植於其他國家。」Wilson手上的Pinot Noir紅酒，來自年輕的酒莊Storm Wines。「她2012才推出第一個年份，已迅即給很多酒評家捧上天，說其Pinot Noir媲美布根地出品。」這次介紹的年份是2016年，質素又如何呢？「哇，好香。」Wilson開瓶後聞到撲鼻的黑加侖子香和花香，呷一口後，發現味道非常鮮明。「果味澎湃，酒體好飽滿。」

要釀造出美妙的葡萄酒，產區是其中一個重要元素。Storm位處酒區Hemel-en-Aarde，距離開普敦約兩小時車程。名字很美，「它是由古荷蘭語演變成的南非語Afrikaans，意思是Heaven and earth。」天上人間，意境猶如世外桃源。事實上，這產區在國際酒壇上甚有名氣，「當地有數間酒莊例如Hamilton Russell及Newton Johnson都甚知名，價位屬中高檔。」而Storm的莊主Hannes Storm和太太選葡萄園亦眼光獨到，選的皆是向東北方的。Wilson解釋，在北半球優秀的田都是向東南面，而南非在南半球，東北方才為之好，日照比其他地方優越。有了地利，負責人釀酒亦講求精品。Pinot Noir年產量只有650箱，很珍貴。

「很幸運遇上一瓶2016年的，因南半球是上半年收成，算起來已陳了五年半時間。」Wilson呷一口再補充，酒體這麼有重量而酒精又高的葡萄酒，一定要陳化才好喝。「以價格來說(Storm Vrede Pinot Noir 2016 $398)，它可說是布根地酒的小弟；但以極有重量的酒體來說，反而像布根地酒的大哥。」Wilson認為這酒很適合配南非鮑魚，「鮑汁味道偏甜，這酒富力量足以作出平衡，如果換了是幼細的布根地酒，很可能會被鮑汁蓋過味道。」一口鮑魚一口紅酒，Wilson笑言「南非酒配南非鮑，真正是Heaven and earth(人間樂土)。」

西·酒檔 SAI Liquor

地址：西營盤高街37號地下（灣仔及堅尼地城設分店）

電話：2838 2028

營業時間：1pm-10am

註：Storm Vrede Pinot Noir 2016 $398

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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