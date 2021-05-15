在平民小食天堂 葵涌廣場 ，以往一直是港式小食天下，雞蛋仔、 牛雜檔 數不勝數，不過在3樓，一年半前卻開了間日本人開的小食店，主打一系列炸物及和式小食，日籍老闆整理自家食譜後，交予日本工場用日本食材製作，冷凍後再船運到港，於小店再炸脆翻熱，務求為香港人帶來最正宗的日本味。

來港8年 機械公司老闆轉行做小食店

迷日食堂老闆阪根俊也來港8年，本身在日本開精密機械部件公司，將零件出口到東南亞不同國家，後來以香港做基地，「難得在香港有公司，就順手將日本一些好食的食品帶來這裏，於是2015年起開網店賣日本零食。」因反應不錯，網店開業4年後，他又心思思，想開一間小食店。

「起初來香港時，其實只會去日本餐廳，吃最熟悉食物，不過香港的日本餐廳比較貴，我就開始嘗試一些本地食物，在旺角、尖沙嘴都會吃街頭小吃，邊行邊食。」不過阪根先生坦言一開始很不習慣，因為邊走邊食在日本文化中是好沒禮貌，有時會被人指指點點，好尷尬，「不過可能香港地方小，沒甚麼空間食飯，反而這裏是好正常，所以我漸漸都被同化。」

初到葵廣 感覺震撼

當初講起開小食店，就有香港同事提出開在葵廣，當時來港六年多的他，就首次進入這小食勝地：「第一次來葵涌廣場，老實講好驚訝，因為這麼小的地方，居然有這麼多舖頭，人流又多，所以好震撼。」

他補充日本雖有類似地方，如百貨公司就有美食廣場，賣不同食物，中間會有好大的空間讓人坐着吃，但葵廣就整整三層都是小店，密集地堆在一起，連吃的位置都沒有，「有時要到電梯及扶手電梯口吃，這點真的好厲害！」

入鄉隨俗，他在葵廣開的小店，賣的都是適合邊走邊食的小吃，不過就全是日本風味。王牌是爆汁肉彈（$28），使用日本和牛及北海道洋蔥製作，升級漢堡（+$8）的話，還會澆上燒汁及沙律醬，牛味香濃，一咬爆汁；和牛薯彈（$16）即是和牛薯餅，薯仔味濃，口感軟綿。另外有串燒丸子、蕨餅、芝士年糕、脆炸小池魚等和式小食，其中和風飯糰（$15/2件）就加入冬菇絲、蘿蔔絲、腐皮等，清淡有菇香，素食人士亦適合。

雖然知名度亦未算高，但阪根先生對迷日食堂其實頗有期望：「想將日本的文化傳給香港人，其實香港有好多不同日本餐廳，但是未必正宗，我想將真正的日本出品的帶來香港，由我這個日本人來介紹，更有説服力。」他坦言現在目標是先做好這這間舖，再慢慢擴展出去，希望更多人清楚日本口味。

採訪、攝影：《飲食男女》

迷日食堂

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場Top世界3069號3樓T7號舖

電話：2628 0074

營業時間：星期一至日2pm-9pm

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