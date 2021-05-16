雖然仍未能飛離香港，但總有辦法一解日本思鄉情緒。最近旺角有間新店進駐，它就是在日本有51年歷史的京都昭和風喫茶店——Sonia Coffee，小店主打招牌的虹吸式咖啡，還有布甸、芝士蛋糕、鬆餅等，另外亦有售少量鹹點，大部份採用日本食材製作，務求帶來正宗的和式風味。

「Sonia Coffee在京都1970年創立，起初主要供應咖啡豆給同行。後來老闆長谷川慎一想擁有一間舖頭，家庭式經營小店，招呼他的咖啡同行及朋友，親自沖一杯他認為最好的咖啡給客人，所以才開店。」香港店負責人Andy表示，長谷川先生現時和女兒一起打理小店，會用人手輔以機器炒豆，於當地煎焙後送到香港。

招牌虹吸式咖啡的咖啡萃取時間較短，但沖煮過程讓咖啡豆持續加熱，以對流方式浸泡，令咖啡味道更醇，咖啡豆配搭將不定時轉變，每點一杯虹吸咖啡，更可自選喜歡的咖啡杯盛載。舖頭更提供多款餐點，如全日早餐、牛角包、蛋糕、鬆餅等，特別推薦限量的忌廉焦糖吉士布甸（$38），加入大量雞蛋及忌廉製作，口感滑溜，蛋香味重，焦糖做得剛好，濃香甘甜。

採訪、攝影：《飲食男女》

Sonia Coffee

地址：旺角新世紀廣場MTR層M52號舖

電話：2398 8835

營業時間：星期一至日 8am-10pm

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