香港人一向鍾情菠蘿包，特別是菠蘿油，熱辣辣的脆甜菠蘿包夾一片冰凍厚身的植物牛油，配杯熱奶茶，是地道下午茶之選。不過早前日本一間連鎖快餐店，卻把菠蘿包取名為「台灣菠蘿包」，引起香港大批網民抗議，最後該店要出道歉聲明及更正廣告。其實同類事件並非第一次，去年十月，香港菠蘿包已被日本取名為台灣蜜瓜包，可見日本人對港式菠蘿包實在是一知半解。

其實別說日本人，就連香港人有時也會弄錯，因為一直以來，和菠蘿包外形類似的麵包，還有港式傳統墨西哥包及源於日本的蜜瓜包，三款麵包都是在圓形麵包上，鋪上不同皮，確實容易混淆。記者於香港麵包店即場訪問數位客人，也有人未能分辨三者之別。今次請來牛頭角以墨西哥包聞名的森林麵包負責人，以及城中少數提供蜜瓜包的長沙灣日光工房解釋清楚。

菠蘿包和墨西哥包分別 在於菠蘿包要用臭粉

綜合兩間麵包店師傅所言，三種麵包的主要分別就在外皮質感及花紋，麵包本身則大同小異。

對這三種麵包，麵包師會根據麵包，稱面層外皮為「菠蘿皮」、「墨西哥皮」及「蜜瓜皮」。而三種外皮的成份，都包括了低筋麵包、油(牛油或豬油)雞蛋、糖(砂糖或三溫糖)等，但比例及材料又有所分別，全因三種麵包追求不同質感。

香港人最熟悉的菠蘿包，面層的菠蘿皮目標是酥脆，師傅會加入臭粉或泡打粉，總之要加入可食用阿摩尼亞粉，這是一種膨脹劑，加入菠蘿皮後，焗出來就會自然形成爆裂效果，放入焗爐前，還要再塗上蛋漿。森林麵包負責人Jerry表示把豬油、糖和雞蛋等材料搓成粉糰後，還要用刀壓成一塊塊薄片，這部份最考刀功，厚薄需要靠經驗拿捏。將薄皮鋪在準備好的麵糰上，再塗上兩層蛋漿，焗好的菠蘿包才會呈現金黃酥脆。傳統上是以豬油製作，不過近年也有不少店加入牛油或只用牛油。

另一種港式麵包墨西哥包，Jerry表示墨西哥脆皮食材比較簡單，最主要是牛油、糖、麵粉和雞蛋。」墨西哥皮要鬆化，在同等低筋麵粉的情況下，牛油、雞蛋起碼是菠蘿包的三至四倍，糖也要起碼多一倍。首先將牛油和糖不斷攪拌，形成蛋白狀態，然後再加入麵粉、雞蛋，完全混合後，就可以放入唧袋。在一個個發酵好的麵糰上，打圈唧出墨西哥油，最後放入焗爐焗15分鐘左右就完成。

外形相同，銷量卻相差很遠，菠蘿包受歡迎得多︰「菠蘿包每日大約做二十至三十盤，大概賣出三百多個；墨西哥包呢，可能每日只能夠賣出四至五盤。」他坦言剛開舖的時候沒有賣墨西哥包，後來有不少老街坊都表示希望可以吃得到，他才重新製作。

日本蜜瓜包外皮就像做曲奇餅

至於日本流行的蜜瓜包，香港就相當少見，從日本來港的世界第2好味雪糕蜜瓜包早已全線結業，現時仍有供應的麵包店，就只有開業一年的長沙灣日光工房，專賣日式和歐陸式麵包，店內麵包師傅曾在日式麵包連鎖店工作多年，所以才有售。現有抹茶和紫薯兩款味道($9/個)。小店堅持天然發酵，麵包氣孔比較少，口感實在，抹茶口味最美味，帶抹茶甘香，麵包香甜鬆軟亦有彈性。

蜜瓜包的外皮，其實類似曲奇餅，行內稱為曲奇皮，入口比菠蘿包外皮更硬及更香脆，製作時要放較多糖及低筋麵粉。而蜜瓜包之所以有此名，全因表面花紋如同蜜瓜外層，日光工房負責人David表示這花紋就要用特別模具印上去，製作上比菠蘿包及墨西哥包講究。

雪糕 沙嗲牛 芒果樣樣都放入菠蘿包中 上水茶室首創菠蘿蛋

三種麵包中，毫無疑問港式菠蘿包最深入民心，說到菠蘿包名店，九龍區代表首推金華冰廳，開業48年，是城中最有名氣的菠蘿包名店，菠蘿包不停新鮮出爐，選用九龍麵粉廠的麵粉，再加入糖及荷蘭豬油、雞蛋等，搓好麵糰再發酵一兩小時，外皮香脆，麵包鬆軟。菠蘿油是必食名物，會夾一片鮮牛油在中間玩冰火交融，是菠蘿包界最邪惡代表。

港島區代表就不得不提跑馬地祥興咖啡廳，開業超過50年，人稱明星茶餐廳，六七年前重新裝修後，保留以往懷舊元素如卡座、紙皮石地板、水櫃但更新淨。多年來都自製菠蘿包、酥皮蛋撻等一系列名物，特別是暖笠笠菠蘿包夾着凍冰冰牛油，連郭富城、名化妝師Rick Chin都是粉絲，一份下午茶的菠蘿油配奶茶賣$30，是城中菠蘿油迷的熱門選擇。

除了傳統菠蘿包及菠蘿包，其實香港也有不少餐廳提供特色口味的菠蘿包，有些味道更是令人意想不到！

於荃灣及沙田都有分店的菠蘿仔食堂，單看餐廳名字也知道這是菠蘿包專賣店。餐廳使用日本麵粉和荷蘭豬油製作，令菠蘿包更加鬆脆香口，也比一般的菠蘿包大。負責人Carrie指，最受歡迎竟是素食類餡料，因為近年素食文化流行，餐廳也跟貼潮流，推出素食配搭，例如菠蘿包夾着牛油果、大菇、蟹柳等等。另外還有吉列魚柳包（$69），份量很大，魚柳即叫即炸，配上菠蘿包，更加香脆。

小店還推出一系列甜品口味，如鮮忌廉鮮菠蘿包（$39）和港式奶茶Affogato（$39）。餐廳更將菠蘿包變成迷你大小，做成菠蘿包曲奇。選用來自台南的菠蘿蓉，朱古力、栗子味，應有盡有。

說到呃Like系列菠蘿包，最人氣莫過於2018年於坪洲開業的新寶馬茶餐廳小廚，這兒有菠蘿包夾雪糕（$32）。用上三種口味的雪糕，配上烘得香脆的菠蘿包，一暖一凍，相當有趣。沙爹牛肉菠蘿包（$32）非常緊貼飲食潮流，牛肉不韌，配上子薑。雞扒菠蘿包（$33）很豐富，有沙律、子薑和雞扒，口感豐富，子薑中和雞扒油膩感。

位於上水市政大廈熟食市場的明記，還有全港只此一家的菠蘿蛋（$20）！別以為是菠蘿包夾蛋，其實是將菠蘿包壓扁煎香，再用煎蛋包裹，份量十足。店內還有煎菠蘿（$14），將菠蘿包煎香後，中間塗上煉奶，更加香甜。

夏日是芒果當造期，芒果專門店皇冠就用菲律賓芒果製作一系列創意甜品如芒果麻糬窩夫、焦糖燉蛋上加上芒果糯米飯，最特別是鮮芒果菠蘿包（$38），將菠蘿包配上芒果一同食，熱辣辣又香甜，菠蘿包和芒果兩者意外地合襯。從傳統到新派，香港人都有本事把菠蘿包玩得出神入化，問你服未！

日光工房

地址：長沙灣青山道276號

電話：2368 8867

營業時間：8am-8pm

菠蘿仔食堂

地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心永旺灣景店地下G01號舖

電話：9146 9154

營業時間：11:30am-9:45pm

新寶馬茶餐廳小廚

地址：坪洲永安街29號地舖

電話：2983 8218

營業時間：11am-8:30pm

明記

地址：上水石湖墟市政大廈2樓10號舖

電話：2668 6646

營業時間：6am-5:30pm

森林麵包

地址：牛頭角振華道70號樂華北邨商場111號舖

電話：6365 6471

營業時間：6am-9pm

祥興咖啡室

地址：跑馬地奕蔭街9-11號地下

電話：2572 5097

營業時間：7am-6pm

皇冠(呂宋芒)專門店

地址：銅鑼灣耀華街31號地舖

電話：2686 1122

營業時間：12nn-12mn

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！