栗子腰果馬蹄素湯

材料:

栗子 300克

腰果 100克

馬蹄 300克

紅蘿蔔 1條

椰棗 6粒

南北杏 30克

鹽 適量

步驟‌:

1. 腰果浸水;紅蘿蔔去皮、切件;馬蹄去皮。

2. 栗子加入至滾水、用毛巾去皮。

3. 將栗子、馬蹄、紅蘿蔔、南北杏、腰果、椰棗加入至滾水,蓋上蓋,轉小火煲2小時,最後加入適量鹽。

Chestnut, Cashew Nuts and Water Chestnuts Vegan Soup

Ingredients:

Chestnut 300g

Cashew nuts 100g

Water chestnuts 300g

Carrot 1 pc

Date palm 6 pcs

Apricot kernel 30g

Salt some

Steps:

1. Soak cashew nuts. Peel carrot and cut into pieces. Peel water chestnuts.

2. Put chestnut into boiling water and peel it.

3. Put chestnut, water chestnuts, carrot, apricot kernel, cashew nuts, date palm into boiling water, cover the lid, cook for 2 hours with low heat, finally put in some salt.

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

