今日節儉已不再是美德，食物隨意拋棄也不覺可惜，浪費已瀰漫成風，很多可用的食材也不加以利用，不由得不令我感嘆「食風日下」了。

我每次買到新鮮走地雞回來，都把雞腳留下來，積少成多，便用來燉個冬菇湯，作為是清燉冬菇的變奏。

材料：

上等花菇10隻

麵粉2茶匙

糖、油、紹酒各少許

雞腳10隻

鹽2茶匙

薑2片

油少許

鹽適量

預備：

1.花菇浸軟，剪去菇蒂，留浸菇水。以麵粉先擦淨後沖水(1)，放入碗內加入少許糖、油、酒拌勻(2)。

2.雞腳剪去爪，以鹽2茶匙抓洗，沖淨後用刀斬雞腳上部約3厘米(3)，放入開水內汆水至脫生，倒在疏箕內以冷水沖透。

燉法：

1.燉盅內先放下雞腳(4)，再加花菇、少許油，倒下開水4或5杯和浸菇水(5)，加薑片，蓋起燉2小時(6)，供食時加鹽調味。

提示：

1.斬去一部份雞腳的目的是不欲雞腳佔去燉盅內太多的位置。

（原文刊於2007年632期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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