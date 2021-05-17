香港的高級天婦羅專門店，一向沒太多選擇。難得最近中環來了新貴，格調高級，午市廚師發辦$880/位，分兩輪入座，晚市廚師發辦分別為$1,380/位及$1,880/位。店子作風低調，沒做宣傳，但也不愁客路，至少要個多兩個月先訂到位，可想而知有多受歡迎。

地方很小，只有十個吧位，幸而樓底夠高，坐得也舒服。餐牌由來自東京的日本大廚福田次郎主理，來港前曾在東京銀座的天婦羅老字號天一掌廚，手勢嫻熟，出品好評如潮。

配套非常細心，枱上有四款用來配天婦羅的鹽，分別有松露鹽、綠茶鹽、海藻鹽、梅子鹽和半個青檸。另外還有個小木盒，用來放蝦殼和魚骨。黑色壺裏面的天婦羅汁，則用來配新鮮蘿蔔蓉，每人一份，十分衞生。

前菜是醬油漬赤身，色澤漂亮，入口軟滑油潤，魚味濃郁，蘸些少芥末吃很開胃。天婦羅先由日本花竹蝦開始，蝦頭炸到很香，一點都不油膩，蘸海藻鹽來吃已經很美味。花竹蝦來自沖繩，師傅以高溫薄漿的做法，將蝦炸到半生熟，蝦肉爽口鮮甜。京都青椒，味道清甜帶椒香。小洋葱香甜，一點辛辣味都沒有。牛鰍魚來自神奈川，這種高級白身魚，肉質細嫩有脂香，蘸蘿蔔蓉和天婦羅汁最好吃。

三文魚子醬油漬，配搭有新鮮感，脆漿若隱若現。三文魚子粒粒脹卜卜，味道鹹鹹香香。壓軸是海鰻，師傅用鐵筷將它一開二，真的熱到出煙，視覺享受一流。最棒還有炸魚骨，魚肚配蘿蔔蓉天婦羅汁，魚尾配青檸和鹽，味道有層次。魚骨香脆而不膩，送酒一流。鹿兒島番薯，香甜軟糯。

跟住還可選天丼、黑松露飯或茶漬飯。不用說當然選黑松露飯，一來已經聞到黑松露香，加流心的炸蛋吃，多飽都吃掉。最後甜品是日本芝士雪糕，奶味很香濃，滑不留口。

這店由用料、粉漿到油溫的控制，都拍得上日本高級天婦羅專門店的水準，加上環境舒適，服務到位，收費貴也物有所值，可以給日本控去止癮。

採訪、攝影：《飲食男女》

Tempura Jiro

地址：中環士丹利街50號信誠廣場地下E舖

電話：2780 8666

營業時間：12nn-3pm，6pm-10pm

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