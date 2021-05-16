「蒜茸開邊蝦，明記頂瓜瓜，椒鹽瀨尿蝦，大中小任你選，白灼基圍蝦，還有黃金蝦，不吃有別的，薑葱蟹避風塘蟹，雞油蛋白花雕蒸蟹，比媽媽在街市買便宜。」要欣賞這絕活Rap功，不一定在「全民造星」的舞台上看到，可以在灣仔的40年老飯店明記欣賞，還是老闆每晚即席獻技。Rap得極有節奏感的老闆，並不是00後，而是一位頭髮稀疏的60歲大叔。他出盡牙力，Rap到青筋暴現，為的就是向客人介紹菜單，看得大家開開心心，「這些只是雕蟲小技！」人稱舅父的盧生瀟灑道。

自創rap招式 同後生唔識講到識

「很多年輕人，不想看菜牌，就問我有甚麼吃的，我就這樣答他們，每次說完，他們會說不記得了，可不可以說多一次，哈哈哈！」Rap菜單就是舅父和客人獨有的溝通方式。小時由內地來港，教育程度只有小學三四年級，「別說英文了，中文也不懂，自己文化少，靠死記硬記，自己說出來，不然怎跟年輕人說，只好用自己口才引他們笑。」山不轉人轉，沒人教就自己想法子，至此這套功夫，維持十多年。

作為飯店的生招牌，本名盧健容的舅父，除了Rap菜單這個技能，還有「大眾舅父」之稱，全因24年前加入明記，當時同在這店工作的外甥叫他舅父，從此老闆、客人、夥計、拍檔也相繼叫他舅父，甚至街坊、菜檔 、魚檔也這樣稱呼他，「最親切就是這樣了，不分彼此，叫我甚麼也沒問題。」

由執枱做起 做到當自己屋企

靠着生鬼的性情和親切感，不知不覺在這店做了20多個年頭。「最舊的老闆，姓何的，我跟他做了四年，第二任老闆姓邱的，跟他打了20年工。」舅父如數家珍，初來飯店工作，只能幫忙執枱、買菜、做魚檔、掃地，直到第二任老闆信任，把飯店交給舅父打骰，叫貨收檔埋數埋尾全做，「也學會了寫單了，但我寫的，也沒甚麼人看得懂，哈哈哈。」

敬業樂業，大半生投放在這，已把這當作自己另一個家，疫情下，第二任老闆說不做，舅父決定頂手自己做，「我們的客人也需要一個地方飲啤酒、吃東西，不是高檔，又不是說太低檔吃不了，我認為還可以做。」前老闆亦很有情意地，一分錢不收，於是他由去年11月做到現在，「因為是老店，所以名字我也不改，依然是明記飯店。」

父子兵上陣 菜式認真穩陣

舅父在樓面所向披靡，不過他一直不懂下廚，廚房大佬之位一直由他人擔任，及後廚房大佬辭職，他便欽點在外面餐廳擔任廚師的兒子幫手，父子兵拍住上，「兒子做廚房，又是老大，又是話事人，又是老闆，這裏也可以說是他的。」

兒子細盧生表示他一定會支持爸爸，「試試博一博，看看做不做到。」41歲的細盧生，做這行業也有二十年，主要做廚師炒鑊，現在做總廚，做事認真，菜牌上每個原有菜式，他也再研究改良。椒鹽瀨尿蝦，用斑馬尿蝦，做出風味，猛油炸熟，然後下紹酒、豆瓣醬、蒜茸爆香，再加椒鹽、避風塘蒜，火候夠，肉質肥美多肉，惹味。

炸子雞($128/半隻)也是招牌菜，前一天上皮、炸熟，翌日再浸熱，用高溫油淋面，吹乾後再淋數次，皮脆多汁。小炒王($98)加入韭菜花、蜆、鮮魷、銀魚仔、腰果、韭黃十多種食材，香口惹味，佐酒一流。

蝕住錢都照run 增加人客感情分

疫情前，明記只做晚市，現在加開午市，「沒得開便沒得吃，午市可以坐兩個人一枱，我也照開照做，因為要多賺數千元來填補租金，自己拍檔辛苦點，但他們也有工開。」舅父每天中午12時回來，凌晨兩三時走，這裏早已成為舅父生活重心，不過天天上班，也未有糧出過給自己，「雖然在虧老本，但是將心比心，有個兒子在，他做廚房，做爸爸的，有錢給他開家茶餐廳，他也要守，何不在這裏捱一下，看看有沒有發圍機會。」說到底，為的也是寶貝兒子。他說生意好轉後，會增聘人手來減輕自己工作負擔，「但自己也會回來，因為自己個性是，沒事做會不舒服。我估計自己退休後，很快便衰老，有事做有一個寄託，一來可以看到我的熟客，二來自己很喜歡飲啤酒。」可以有一個rap的舞台，又可以跟兒子拍住上建立父子情，又可以喝啤酒，舅父再忙也是快樂的。

採訪、攝影：《飲食男女》

明記飯店

地址：灣仔寶靈頓道27-28號地下

電話：2574 1929

營業時間：星期一至日11am-2pm，5:30pm-3am

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