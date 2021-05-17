美國二、三年級小學老師，先在學校把菜種浸發，待茁長成苗後便分給每位小朋友拿回家中培養，或請家長到苗圃買給孩子一盤香草或者草莓之類容易長大的植物，帶到學校。老師細心向小學生解釋植物的生長過程，要他們養大植物作為功課。這段時間，小朋友都小心翼翼，對自己的植物呵護有加，天天照顧，唯恐植物死掉，顏臉無光。家長們時常擔心的所謂「同儕壓力(peer pressure)」，居然也協助了小學教育。

這不是孩子間的競爭，而是老師對孩子們施行初步的飲食教育，讓他們起碼知道食物的源起，是要花心血纔能長大的。正如我們朱子治家格言內有謂「一粥一飯，當知來處不易」同一意義。上了初中，學生不論男女都得修讀家政課，學些基本的廚技諸如烤曲奇，製簡單的三文治或學做漢堡包和熱狗等。孩子們都因自己能弄午餐而引為樂事。

在加省柏克萊校區的馬丁路德金中學，名餐室班尼士(Chez Panisse)的主人亞莉絲華特氏(Alice Walters)所推行的校園農圃計劃，一呼百應之下，很多中學都附有一塊農地，讓學生從開墾、撒種、灌溉、施肥、除蟲、以至收成都有親力親為的經驗。收穫得到的蔬菜，又由老師教他們烹煮，煮好了，大家坐下來分享，交換種植心得。

美國青少年在學校中高談闊論吃快餐，不羈的更在課餘，留連在快餐店中。他們這一代對食物的認識頗為淡薄，而父母的生活亦日趨緊張，甚至逾時工作，母親難得在家燒飯，索性讓他們隨便找東西吃，在飲食健康上固然無益，也剝奪了他們最基本的家庭教育：飯桌上的教育。這是孩子學到分享的樂趣、關心他人、耐心聆聽，使他們能控制貪婪，養成他們的同情心和對大自然的感謝。

我們不能完全歸咎於快餐。文明生活的徵逐使人的慾求永無止境，要求越多，付出的也大。父母忙於工作去掙更多的金錢，孩子們日常的飲食，不出自家廚，很可能是很多陌生人的集體烹調成果，也很可能大部分來自半製成品，加上他們吃的時候也囫圇吞棗，求其果腹了事，好等空出時間來做他們認為是快樂的事，諸如打機、上網。

這個世代畢竟與前大為不同了，在香港的情況更令人擔心。石屎森林不住向郊區擴張，可耕地被地產商尺尺佔據，在成長中的一輩與大自然接觸的機會日漸減少，食物的來源是那裏、對身體有沒有益處或害處他們也不感興趣。只要你到快餐店或便利店留連一下，青少年的吃法不由得不令你大喫一驚。最值得惋惜的，一些大學校園，竟然邀請快餐店來營業！

在家庭內，有傭人燒飯已是很不錯了，但父母往往難得和孩子同桌食飯，一切責任留給傭人，孩子失去了在共飯時與父母及家人交通和受教的機會，是多麼值得我們慨嘆，遑論追本溯源，使他們明白飲食來處不易而加以珍惜哩！

（原文刊於2007年632期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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