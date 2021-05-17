魚翅瓜味道清甜，纖維相當豐富，還有清熱解毒功效。加入有潤肺、補腎功效的蟲草花，健脾的粟米，簡單材料，就可以煲一個味道清甜、清熱潤肺的合家歡湯水。

材料：（4人份量）

1）魚翅瓜1個

是南瓜一種，纖維相當豐富，清熱解毒、降血糖、降膽固醇

2）蟲草花 2両

性質平和、不寒不燥，含豐富蛋白質，潤肺、補腎、護肝、抗氧化、抗疲勞、提高身體免疫能力，主治因肺腎兩虛引起的咳嗽、氣促及病後調理身體

3）雞殼1個

養陰

4）紅蘿蔔1條

含豐富胡蘿蔔素，補肝明目、治療夜盲症

5）粟米2條

舒緩脾胃虛熱、體虛低熱，養胃氣、解毒、除煩熱、利小便、安眠

6）肉眼半斤

做法：

1）蟲草花用清水大約浸10分鐘

2）雞殼、肉眼凍水汆水

3）粟米切件

4）紅蘿蔔去皮切件

5）魚翅瓜去皮，切件

6）水大滾將所有材料放進鍋，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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