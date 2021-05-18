要吃最正宗的意粉？最近上環新開了一間外賣店，專賣意粉，味道和質素保證達水準！

Casa Pasta在上環的住宅區開店，由名廚Ermanno Lelli主理。他曾經在不少出名酒店工作，不少名人都是他的客人。不過今次開的小店，卻是抵食又傳統的意大利外賣店，他表示香港人飲食習慣改變，越來越多人外賣，餐廳在設計菜式時，會特別注重醬汁選用和烹調時間，即使客人外賣到家翻熱，也能嚐到餐廳的味道。

小店選用意大利食材，主要做意大利粉。雖然是名廚出品，但價錢抵，最受歡迎的卡邦尼意粉才$108，口味傳統，看似簡單卻絕不馬虎，有很多要注意的部份。首先要弄芝士忌廉和雞蛋，在熱融芝士時，要注意不要令芝士壞掉，如果意粉太硬，也會破壞這個菜式﹕「別忘了要先煎香豬肉和煙肉，它們能保持香脆的口感。」意粉也選用蛋黃呈橙黃色的意大利雞蛋製作，意粉同樣呈誘人橙黃色，入口滑溜有蛋香，不是平時常見的忌廉汁口味。

小店也有不少運用家傳食譜的菜式，如拿坡里肉丸（$98），是婆婆教Ermanno，與美式肉丸不同，Ermanno會將肉丸炒熟，而不是平時把肉丸煮熟後，再淋醬汁，因為這樣就令醬汁和肉丸融為一體，肉丸材料豐富：提子乾、白酒、番荽、大蒜、巴馬臣芝士等，肉汁豐富又有肉香。

芝士通心粉（$128）也是傳統味道。先將番茄醬慢煮40分鐘，加上通粉、肉丸、芝士等配料攪勻，焗30分鐘後，令通粉變得香脆，加上融化的芝士，非常香口。最受歡迎甜品是Tiramisu（$58），他們選用家庭做法，沒有忌廉或魚膠，所以蛋味更濃，口感也會比較輕盈。

採訪、攝影：《飲食男女》

Casa Pasta

地址：上環普慶坊 2-8 號普慶大廈地下 D 舖

電話：6821 0095

營業時間： 星期一至六 11am-10pm

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