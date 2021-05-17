高手在民間，《街坊廚神》為大家搜羅各隱世街坊，為大家介紹家常又高質素的菜式。

今集《街坊廚神》出場的廚神是來自元朗的石姐，是一位業餘農夫。五年前，石姐在機緣巧合下，開始自耕生涯，起初種植的都不太成功，便在網上向台灣的農夫偷師，經過多番失敗和嘗試，終於慢慢有收成。「看着種子成長發芽，慢慢長大，照顧它們，到收成時的那種感覺真的好開心。」石姐一臉滿足的樣子。

石姐是貴州人，自耕除了為她帶來滿滿的滿足感，還有家鄉的味道。離鄉別井多年，石姐總是懷念家鄉的味道，回想起小時候老家附近的山坡長有很多野葱，「那些野葱都不用打理，整個山坡都是，但在香港從來未見過。」幾年前，她從鄉下拿來野葱種子，並嘗試在農田種下野葱。起初只種得幾棵，石姐都不捨得收割，今年已經是第三年種野葱，農田已佈滿大大小小的野葱。野葱的葱白最香，石姐形容味道是「很野很霸氣」，葱葉呈三角形，長長幼幼的。「想不到即使地理環境不同，在香港都能種到野葱！」石姐一棵一棵的把野葱收割，然後再小心翼翼地把野葱幼苗埋回泥土中，確保心愛的野葱能在田中慢慢長大。

收割的野葱，石姐最愛拿來做豬肉包子，在豬肉餡中加野葱，又香又甜又多汁，石姐一個人可以吞掉幾個呢。

野葱豬肉包

製作時間：3小時

材料：

中筋麵粉 350克

酵母 3克

豬肉 300克

野葱 適量

糖 5克

水 205毫升（約攝氏36度）

薑 適量

做法：

1.將酵母加入麵粉拌勻，加入糖拌勻

2.加入暖水，拌勻後用手搓圓

3.蓋上布，醒發麵糰5分鐘後

4.將麵糰搓至光滑

5.蓋上布，發酵麵糰35分鐘發至兩倍大

6.將脢頭肉剁碎

7.將少量野生花椒粉、胡椒粉、雞汁、麻油、糖、豉油和鹽加入肉調味

8.在肉碎加入薑粒，除腥味

9.分別將葱白和葱葉切碎，葱白放油爆香，葱葉備用

10.將爆香的葱白加入肉碎，拌勻

11.落凍滾水，攪拌至起膠

12.落第二次水，再將肉攪拌至有黏性

13.將肉碎放入雪櫃，冷藏1-2小時

14.然後再加入葱葉拌勻，肉餡完成

15.麵糰發酵後，搓麵糰排氣，搓回原來大小

16.將麵糰揉成棍子狀，分成小份，擀薄（邊薄中間厚），包入肉餡

17.大火蒸15分鐘，完成

採訪、攝影：《飲食男女》

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