蠔油蘆筍

材料:

蘆筍4條

薑 30克

蠔油 1湯匙

老抽 1茶匙

胡椒粉1茶匙

麻油 1湯匙

鹽 1茶匙

米糠油 3湯匙

生粉 1茶匙

步驟:

1. 蘆筍根部去皮、切段;薑切碎。

2. 將蘆筍加入至滾水,加入鹽、米糠油,煮3分鐘,再將蘆筍擺上碟。

3. 燒熱米糠油,加入薑炒2分鐘,加入蠔油、少許水、老抽、胡椒粉,煮2分鐘。

4. 加入生粉水、麻油,煮1分鐘,把芡汁加入至蘆筍。

Asparagus with Oyster Sauce

Ingredients:

Asparagus 4 pcs

Ginger 30g

Oyster sauce 1 tablespoon

Dark soy sauce 1 teaspoon

Pepper 1 teaspoon

Sesame oil 1 tablespoon

Salt 1 teaspoon

Rice bran oil 3 tablespoons

Cornstarch 1 teaspoon

Steps:

1. Peel asparagus root, cut into sections. Mince ginger.

2. Put asparagus into boiling water, then put in salt, rice bran oil, cook for 3 mins, then put asparagus on the plate.

3. Heat the rice bran oil, put in ginger and stir fry for 2 mins, then put in oyster sauce, a little water, dark soy sauce, pepper, cook for 2 mins.

4. Put in cornstarch, sesame oil, cook for 1 min, then put the sauce into asparagus.

