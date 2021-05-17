燒味是香港經典美食，各區都有老字號，如 佐敦 的陶園燒臘飯店，開業超過半世紀，一碗叉燒飯，包無味精老火湯才$42，多年來都深受街坊歡迎，不過這間老店，原來早前曾面臨結業，幸好有熟客不捨接手，逃過一劫。

佐敦開業超過50年

開業超過50年的陶園，是九龍區歷史最久的 燒味 店之一，雖然賣的是燒鵝、叉燒等常見燒味，但前舖後工場，所有燒味都是自家醃製，店內即燒，以40多元的消費而言已經相當親民。小店已經歷三代接班人，上一手老闆龔先生營業26年後，今年4月交棒第三任老闆關先生，關生坦言頂下因店子，因為純粹愛吃小店的燒鵝：「經過這區，就會來這裡吃飯，直至今年知他們要退休的消息。」

他本來經營物流公司，對電腦貨物多過對人，數年前因喜歡飲食業，也於太子開了餃子店喜相逢，但對火爐做燒味，和坐在冷氣房賣餃子的難度，不用行內人都知天差地遠。他決定接手全為一個原因：「這兩年疫情比較嚴重，很多小店不知不覺間結業。我本來就喜歡吃燒味，而陶園歷史悠久，如果真的要結業，覺得很可惜。」他也知道如今比較少年輕人投身這一行，所以對這一行有使命：「燒味是比較辛苦的行業，別人不願意入行，更加要去傳承和保留這個傳統。」

重新學習燒味

雖然關先生一向對飲食有興趣，多年前已曾到中國廚藝學院拜師，兩年前在太子的喜相逢餃子店也有不錯口碑。但對燒味，他笑言以往只懂得吃，全靠前東主把手勢傳給他。他同意經營燒味店的確辛苦很多，因為工序很多，包括食物醃製、味道的配搭，最痛苦是待在高溫工場一整天。生活習慣改變不少：「每天要很早起床，七點起床，七點多回到餐廳。要着手預備很多食物，九點半同事上班，同時所有食物要掛在架上，近十時便有客人光顧。」

芸芸燒味中， 燒鵝 最受歡迎，但事前工序亦最多。關生根據區內客人口味，略為加重醬汁，希望令味道更重。一份燒鵝飯($60)有8件燒鵝肉左右。外皮脆，入口油香，鵝肉厚實飽滿。 叉燒 拼乳豬飯($68)賣相漂亮，乳豬呈金黃色，外皮口感脆卜卜，咬落油香四溢，帶一點肥肉，肉質豐滿。叉燒是每天新鮮烤好的，有肉香。

價錢不會平得嘩然，但勝過鄰近酒樓出品，加上水準裝修都無大分別，轉手後仍然有很多客人上門。食客豪哥是忠實粉絲，光顧了十年多：「店舖自己做的燒味，比較夠味，跟工場取貨差很遠。而且是街坊價，又便宜又有湯，這個價位市面很難找。」他認為新舊的出品也差不多：「燒肉燒腩仔很脆，燒鵝也不錯。舊店越來越少，應該多點光顧，這些叫做集體回憶吧。」

減價半成＋增加滷味

新人事新作風，因市道不好，關先生把定價調低約半成至一成，還兼營潮州 滷水 ，希望增加收入：「我在國內曾學做潮洲滷水，現在把滷水帶入燒味行業。」滷水膽裏共有20多款香料，滷水鵝採用獅頭鵝，先在沸水中煮15分鐘，再放到滷水浸泡40分鐘，老闆說這樣鵝肉便不會分離，而且會更入味，而且跟燒味一樣，關先生認為滷水也應該新鮮製作，不認同陳年滷水做的一定美味︰「那會太鹹，潮州也有不少滷水店是新製做滷水，其實鵝有肉香，加上天然香料已經夠味。

潮汕滷水鵝飯($60)的滷水鵝件切得很工整，每一塊都厚薄均勻。肉質口感新鮮，咬的時候有彈性，但也能保持嫩度，並不會太乾太韌。潮汕滷水四拼($220)包含了鵝掌、鵝翼、鵝腸、鵝腎和鵝肝，同樣滷得入味。

燒味檔賣潮州滷水，他也承認未知成功與否：「生意很難做，現在我先不計較賺錢或虧損，基本上我先保留陶園，到最後我能否成功持續，仍是個未知之數，盡力做。」

採訪、攝影：《飲食男女》

陶園燒臘飯店

地址： 佐敦寶靈街32號寶安大廈地下

電話： 2730 8354

營業時間：9am-8pm

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