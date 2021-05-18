觀塘近年大變天，商廈、豪宅愈建愈多，一直是觀塘平民醫肚熱點的東廣場，大部份餐廳不是米線粉麵店，就是茶餐廳，不過最近開了一間靚café，全店裝修以木系為主，調子舒服。食物亦較健康清新，一心打造成為區內人士唞氣忘憂的舒適空間。Chef’s Stage集團營運總監Maggie Hung說：「觀塘傳統上是一個工業區，人多車多，很密集，比較難在忙碌中找到一個地方，可以稍為休息放鬆一下。所以我們選址東廣場，安排了這個地方，讓所有客人可以飲杯咖啡，食少少東西，休息一下。」

不少OL於附近上班，而且OL又喜歡keep fit，追求健康之外又要好味，於是這café 的menu，便全為她們的口味而設。Yogurt Bowl($88)，是一個完整full size的鮮果乳酪。Maggie Hung說：「有我們自己炒的granola，再配上蜜糖，較清新，很適合OL。」最近素食掀起熱潮，café有一道吉列新豬肉扒菜式($148)，則適合素食者，「以Omni Pork用吉列方式煮製，再配上他他汁及酸椰菜，以減輕油膩感，也有素菜版紐約芝士蛋糕。」

咖啡亦是主打，咖啡機還大有來頭，堪稱咖啡機中的勞斯萊斯。「公司引進了La Marzocco這個意大利非常知名品牌的咖啡機來製作咖啡，目前都有兩款較nutty的咖啡豆可供客人選擇：第一種是哥倫比亞咖啡豆，另一種就是意大利品牌的咖啡豆，較extra strong。」棉花糖脆脆泡沫咖啡($42)和玫瑰鮮奶咖啡($38)賣相精緻。

採訪、攝影：《飲食男女》

Comfy by Chef’s Stage

地址：觀塘成業街7號東廣場地下25-31&59號舖

電話：2799 9868

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

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