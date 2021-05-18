港式奶茶茶香十足，質感滑溜，是不少香港人和遊客最愛的茶餐廳名物，近年更有不少香港品牌的 樽裝奶茶 。2021年創業的香港茶飲品牌清漉，本以樽裝烏龍茶茉莉茶為賣點，品牌最近更和華富邨開業53年的 銀都冰室 合作，推出樽裝奶茶。

銀都冰室首推樽裝奶茶

「有位客人很喜歡奶茶，又很喜歡我們的烏龍茶，他自己將清漉烏龍茶混合牛奶去喝，說很好喝，於是我們就開始嘗試去研發奶茶。」茶飲品牌創辦人阿坤出身記者，轉行創業後，亦不失記者本能，左問右問各方友好心目中的最佳奶茶，希望能夠好好學藝，最後問到銀都冰室，經朋友介紹聯絡方法後，短短幾句訊息交流，冰室老闆娘爽快答應，叫他直接過到冰室見面，「可能因為大家理念相同，我們第一次見面聊天，她能理解品牌背景，於是一拍即合，就教我們了。」

冰室老闆除了毫無保留將53年奶茶配方交予他們，還派出曾擔任咖啡師的外甥女阿嵐參與，叫她邊合作邊學藝。「銀都奶茶選用立頓的錫蘭紅茶，有粗茶及幼茶，奶就用黑白淡奶。」 奶茶項目主理人阿嵐補充奶茶最重要是製作方法，要沖出一杯香滑奶茶，水溫首先一定要夠熱，撞茶亦很講究技巧，冰室配方指定要拉足六次﹕「坊間多只撞三至四次，撞六次茶葉，味道就會比較突出，比較穩陣，口感較滑。」她還教路，力度需要時間掌握，水流要快，味道才會撞得出來，如果太溫柔，茶葉香味就會比較遜色。

學習三個月沖奶茶手法

步驟聽起來不算太複雜，不過為了追求味道一致，阿坤亦花了三個月往銀都度拜師學藝。因為冰室一向人氣，每天客人來往不絕，為免阻礙生意，阿坤只能趁冰室清晨五點開舖準備時到店內，師傅才能抽出時間向他傳授沖製奶茶的技巧，「因為我住葵涌附近，要早上五時去到華富邨，一定是搭的士過去。」而每天師傅下班時，都會再特意花兩小時教他沖奶茶，經過三個月時間拜師學藝，直到兩方都覺得味道合格，終於可以推出產品。

得到對方批准後，可以用冰室名字出品樽裝奶茶，阿坤亦不敢馬虎，好堅持人手沖製每樽奶茶﹕「機器沖當然快很多，其實很多店舖都用機器沖製，但可能是配方不同，銀都這隻配方未必適合機器沖製。」阿坤表示現時工場沖奶茶的工具，也是跟足銀都冰室，由冰室方面有幫忙採購，希望可以將味道複製過來。

香港品牌香港製造的地道奶茶口味，更是全人手沖製，作為香港人，不能不支持吧。

清漉

Facebook：https://bit.ly/2Rno70l

售賣點：

銀都冰室

地址：香港華富邨華光樓 707舖

電話：2551 0388

營業時間：6am-5pm

黃金雞

地址：西灣河海利街 6 號海利大廈地下 B 舖

電話：9765 6029

營業時間：12pm-3pm，6pm-10pm

大埔代理：納雜

地址：大埔翠和里5號麗和閣地下B1號舖

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採訪、攝影：《飲食男女》

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