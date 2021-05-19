母親節剛過，下一個大節就是父親節。太古日本餐廳北海丼推出大胃王必愛的限定超特盛海鮮丼（$468/兩位），份量比平時丼飯大起碼兩倍，即日起至六月底供應。

超特盛海鮮丼共12款配料，分別是鮑魚、海膽、拖羅、三文魚子、牡丹蝦、深海池魚、吞拿魚腩、赤身、真鯛、三文魚、飛魚子、甜蛋。鮑魚新鮮且富有彈性，拖羅非常肥美，油分豐富。全部刺身都是二人份量，人均跟平常單點差不多，但是試到的款式更多。

凡點超特盛海鮮丼，還可以享用優惠價追加小食，炸醬豆腐（$48）炸得外脆內嫩，味噌醬十分開胃。薄燒鰻魚（$88）烤得香氣四溢，魚肉油香不乾。平時單點一份丼飯也要兩百多元，不妨趁期間限定款式，多試一點新口味。

採訪、攝影：《飲食男女》

北海丼

地址： 太古太古城道18號太古城中心3樓313號舖

電話： 2577 0828

營業時間：11:30am-10pm

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