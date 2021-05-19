潮州菜不一定老土地踎，最近尖沙嘴商場開了間新派潮州菜館，是城中老字號滿樂潮州的新分店。與一般地踎狹小的潮式舖頭不一樣，新店裝修摩登，以天然木材為主調，搭配橄欖綠及天藍色，整體柔和雅致。

除了裝修不同，餐牌亦有差異。「我們經常講不時不食，現在適逢夏季，不少瓜果都好合時令，所以我們會設計不同菜式，將適時食材擺上餐桌。」滿樂潮州行政總廚許美德師傅表示木瓜盅燉燕窩（$300）就是新創作，將甜食做成鹹點，「夏威夷木瓜先挖空，將燉好的印尼燕窩放入再加頂湯，最後在表面加上火腿絲，吃起來有金華火腿的甘香及肉香，同時有木瓜的清甜，錯綜複雜。」

新菜式還有蟹黃脆皮海參伴柚皮（$150），「現在臨近膏蟹或黃油蟹大造，我覺得蟹黃的鮮，與海參的軟糯是很相配。」海參先用鮑魚汁、火腿等燜軟再炸，炸脆外皮後放上推好的蟹黃鮮蟹黃芡汁上，搭配蝦子柚皮，鮮味十足。傳統潮菜就有滷水鵝肉拼盤、潮州蠔烙、糖醋伊麵、潮州反沙芋條等，保持一貫水準。

採訪、攝影：《飲食男女》

滿樂潮州

地址：尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場一期4層食四方Food Loft 405舖

電話：2157 9949

營業時間：星期一至五11am-10pm，星期六、日及公眾假期10am-10pm

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