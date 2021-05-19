落地大玻璃，大大的櫃子放滿著名藝術家作品，另一邊牆還掛滿大師畫作，想不到在堅尼地城這舊區，有一家如此有藝術氣息的café。原來這家餐廳旨在將藝術融入生活，等客人吃東西時，還可以欣賞到不同的作品，所以他們會不定期擺放新展品，這期就是中國當代藝術⼤師劉野的作品。

為了配合展覽，café還推出了新菜式，由鹹食到甜品，各國fusion菜式也有。推介烤三文魚配蘆筍，選用挪威三文魚，煎到皮脆肉嫩，底下配上菠菜薯蓉 ，飽肚又不會太膩，蘆筍爽口，配香甜的龍蒿奶油醬一流。泡菜五花肉意大利飯是韓意式fusion菜，以泡菜、辣醬五花肉、太陽蛋配搭意大利飯，飯的乾濕度恰到好處，粒粒分明 ，配上泡菜，帶香辣感。

Café又怎少得了甜品，莓果榛子醬窩夫鬆餅，女生看到也想打卡，窩夫烤得外脆內鬆軟，配香蕉、士多啤梨、雪糕同食，而且內藏乾坤，切開有莓果榛子醬，酸甜並重。餐廳地方闊落，藝術感濃厚，在這聚餐除了品嚐食物，視覺也得到享受。

採訪、攝影：《飲食男女》

Lex Coffee

地址：西環堅尼地城卑路乍街100號地舖

電話：2149 9633

營業時間：星期一至日11:30am-9pm

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