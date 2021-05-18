頭髮十分影響儀容，所以很多人都緊張有否長出顯老的白頭髮，註冊中醫師彭子芯指出，容易長出白頭髮會有2種體質，比較常見的是肝腎虛弱，常言道腎其華在髮，腎虛會比較容易出現白頭髮，除了年齡因素之外，工作操勞、熬夜和壓力大都是問題的成因。另外，髮為血之餘，陰血不足時，頭髮除了容易脫落之外，亦不太烏黑，而且容易乾旱，常見於女性身上，因為月經的問題。還有久視傷血，經常用眼過度或者思慮過度，都有機會令陰血損傷。

彭中醫師除了推介有助烏髮的湯水和泡茶之外，還建議平日可以多吃一些補腎氣的黑色食物，包括黑芝麻、黑米和黑豆，以及黃豆和不同種類堅果。

補肝腎烏髮湯水

首烏女貞子湯

材料：

製首烏 10克

女貞子 10克

杞子 10克

栗子 30克

南棗 2粒

烏雞 1隻

做法：

洗淨所有材料，烏雞切件汆水，所有材料加入清水，水滾轉小火煲1小時即成。一星期飲用二至三次。

首烏、女貞子和杞子都有一個補益肝腎，令肝腎的精血足夠，達至烏鬚髮作用。但腸胃較濕，容易腹瀉人士不要飲用過多。

補腎益陰血泡茶

桑椹杞子茶

材料：

桑椹乾 6粒

杞子 6粒

紅棗 1粒

做法：

洗淨所有材料，紅棗去核，加入熱水浸泡10分鐘即成。一星期飲用三至四次。

桑椹和杞子都有補益陰血和肝腎作用，這個茶比較溫和，大眾都適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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