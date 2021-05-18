頭髮十分影響儀容，所以很多人都緊張有否長出顯老的白頭髮，註冊中醫師彭子芯指出，容易長出白頭髮會有2種體質，比較常見的是肝腎虛弱，常言道腎其華在髮，腎虛會比較容易出現白頭髮，除了年齡因素之外，工作操勞、熬夜和壓力大都是問題的成因。另外，髮為血之餘，陰血不足時，頭髮除了容易脫落之外，亦不太烏黑，而且容易乾旱，常見於女性身上，因為月經的問題。還有久視傷血，經常用眼過度或者思慮過度，都有機會令陰血損傷。
彭中醫師除了推介有助烏髮的湯水和泡茶之外，還建議平日可以多吃一些補腎氣的黑色食物，包括黑芝麻、黑米和黑豆，以及黃豆和不同種類堅果。
補肝腎烏髮湯水
首烏女貞子湯
材料：
製首烏 10克
女貞子 10克
杞子 10克
栗子 30克
南棗 2粒
烏雞 1隻
做法：
洗淨所有材料，烏雞切件汆水，所有材料加入清水，水滾轉小火煲1小時即成。一星期飲用二至三次。
首烏、女貞子和杞子都有一個補益肝腎，令肝腎的精血足夠，達至烏鬚髮作用。但腸胃較濕，容易腹瀉人士不要飲用過多。
補腎益陰血泡茶
桑椹杞子茶
材料：
桑椹乾 6粒
杞子 6粒
紅棗 1粒
做法：
洗淨所有材料，紅棗去核，加入熱水浸泡10分鐘即成。一星期飲用三至四次。
桑椹和杞子都有補益陰血和肝腎作用，這個茶比較溫和，大眾都適合飲用。
採訪、攝影：《飲食男女》
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