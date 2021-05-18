《食勻18區》今集由飲食專欄作家 梁家權 跟兒子梁斐，一起去位於旺角的一間賣牛雜魚蛋起家的粉麵店，回憶昔日的味道。店子開業接近三十年，創辦人許漢松當年憑着一手耍家的 牛雜 和自家製 魚蛋 ，做到街知巷聞，由小巷檔口做到入舖。2006年由女兒許麗君接手，現時跟母親和丈夫主理。由於食物保持水準，除了街坊捧場，不少明星如鄭嘉穎、狄龍、王喜等都是座上客。

「大約六七歲時跟他來過，現在他剛剛18歲，再跟他來回味。她以前沒這麼多東西賣，但是香港人吃得越來越豐富，如果獨沽一味，可能生意做不到大。」梁家權笑說。「以前喜歡吃哪一款食物？」梁斐好奇地問父親。他說年輕時最喜歡這店做的魚蛋，主要以門鱔製作，色澤雪白，口感軟滑而爽彈。「吃魚蛋時一定要伴她自家製的辣椒油，香中帶辣，很正。」

梁斐跟爸爸的口味有些不同，他較喜歡吃炸魚片，味道較魚蛋香口。「年輕人喜歡濃味一些，但是到我這樣的年紀便不同。古語有句說話，千帆過盡回歸平淡，你慢慢在人生路上行多些便會明白。」

跟住試招牌的牛腩和牛筋。「吃東西要懂得挑部位吃，吃牛腩最好吃 崩沙腩 ，有筋又有肉，吃下去便有不同的質感。你知不知崩沙腩有多昂貴，去吃牛腩出名的地方，差不多百多二百元只有一小碟。」梁家權教路。

兒子笑說他也知道這部位很昂貴，因爸爸不時帶他去吃牛腩麵，或外賣回家時都會跟他說。他吃過這店的崩沙腩之後，坦言味道比爸爸在家做的更好吃。「牛筋也好吃，入口很腍，吃這個好像對關節有益處。」梁斐邊吃邊說。除了魚蛋，西洋菜餃也是自家製的。餡料只有西洋菜和豬肉，真材實料，每隻脹卜卜，味道又鮮又香。

接住來的秘製豬手，兒子說吃下去，一點也不肥膩。「你說出重點，這些不是肥是筋來的口感非常軟腍，有些豬手一吃下去便很肥膩，令人不想吃。我覺得他好像很懂得吃，難道我要退出江湖？一代新人勝舊人，江山代有才人出。」梁家權自嘲。

最後一道是叉燒炒蛋飯。「你還小的時候，媽媽不會給你亂吃東西，吃飯一定會叫有雞蛋的食物，既健康又適合你吃，所來來這裏吃叉蛋飯是最好的。它的做法有些不同，將叉燒和雞蛋炒在一起，很多時坊間做的是煎蛋加數件叉燒便算。」兒子吃過之後，也覺得這炒飯做得頗好，尤其是雞蛋和叉燒的比例不錯。

「小時候我真是在這區長大的，祖母在附近住，我在廣華醫院出世，由小學到中學都在培正讀書，因為我行路上學，所以不時經過這裏，起初在小巷便開始吃這間店，想不到長大後仍在。你小時候已經來這裏吃，今日我帶你回來這裏，回憶永遠是美好的，我希望你記得這句說話。」梁家權語重心長說。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、魯雋華

許榮記飲食專家

地址：旺角廣華街13號廣輝大廈16號地下

電話：2332 3935

營業時間：星期一至四7:30am-10pm，星期五11:45am-10pm，星期六日7:30am-10pm

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