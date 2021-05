青瓜炒素雞

材料:

青瓜1條

素雞2條

甘筍 ¼條

薑2片

葱2條

蒜頭2瓣

辣豆瓣醬1湯匙

糖少許

生抽1茶匙

做法:

1. 青瓜對切,切斜片。甘筍和素雞對切,再切片。蒜頭切碎,葱白切粒,葱綠切葱花。 薑切粒。

2. 甘筍和素雞汆水。燒熱油,爆香薑、葱白和蒜粒,加入甘筍、素雞和青瓜炒勻。

3. 加入辣豆瓣醬和糖,大火快炒,加入生抽和葱綠。

Sauteed cucumber with veggie chicken

Ingredients:

Cucumber 1 pc

Veggie chicken 2 pcs

Carrot ¼ pc

Ginger 2 slices

Green onion 2 pcs

Garlic 2 cloves

Chili bean paste 1 Tablespoon

Sugar Little

Soy sauce 1 teaspoon

Steps:

1. Cut cucumber, carrot and veggie chicken in half, slice it. Shred garlic. Dice white part of green onion, shred green part of green onion. Dice ginger.

2. Blanch carrot and veggie chicken separately. Heat the oil, stir fry ginger, white part of green onion and garlic. Put in carrot, veggie chicken and cucumber.

3. Put in chili bean paste, sugar. Turn to high heat to stir fry. Put in soy sauce and the green part of green onion, stir fry.

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

