鮮嫩、 肥美、魚油香，最愛日本菜的香港人，又怎會沒吃過吞拿魚，拖羅更是人見人愛，不過大家又懂得分新鮮、冰鮮還是急凍吞拿魚嗎？

冰鮮保持吞拿魚色澤肉質

在香港開設很多日本菜餐廳，有「日本通」之稱的Meter Chan指，新鮮吞拿魚在香港基本上絕無僅有，即使在日本當地也很少見，因為吞拿魚被切了筋後，會立即掙扎收縮，肉質變韌，所以多以冰鮮和急凍兩個方法去保存，在香港市面上買得到的吞拿魚，多是冰鮮和急凍兩種。以冰鮮方法保存的吞拿魚，即是以介乎1-5°C間保存，然後運送到香港，可存放3至4日，「生鮪」，即冰鮮吞拿魚意思。冰鮮可保持吞拿魚的色澤，呈暗紅色，肉質緊緻，大多高級日本餐廳也會選用作為刺身。

以冰鮮方法保存，漁民捕獲吞拿魚後，要以極快的方法運送至岸邊，然後再輸出至世界各地，因此如在印度洋等地方捕獲，因為回程需時，所以當地的漁民則會以急凍的方法來保存吞拿魚。急凍法，即吞拿魚被撈到船上後，會即場將其放在-45°C急凍櫃。Meter直言吞拿魚只要被急凍過，質素就會大打折扣。「裏面的細胞，就會凍結僵化了，吃的時候解凍，結冰了的水分會溶解、流失，令吞拿魚裏面有小洞，一來口感會變差，二來鮮味會溜走。顏色方面，若是急凍貨的話，首先一定不會這麼紅，色澤會較瘀一點。」

Meter提醒，超市上賣的吞拿魚，不一定全是冰鮮貨，有可能是曾經急凍過，再作解凍售賣給客人，「因為價錢和管理上未必做到。」

解凍不當 容易有血水流出

資深日本菜廚師馬基良師傅指，超市的解凍方法完善，因此即使大部份吞拿魚也屬急凍貨，但看起來也像冰鮮一樣。他們可能是用了以下方法解凍，亦建議大家買了急凍吞拿魚後，可用以下方法解凍，「最理想的解凍方法是浸海水，不過一般人難以隨手找到，但以1份水比100份海鹽來浸急凍吞拿魚也可。」鹽分高可以封住吞拿魚的血水，使糖分不會流失。解凍後立刻將其抹乾，「以這方法解凍，肉質基本上跟日本吞拿魚冰鮮有九成相似。」他提醒大家要在室溫下把吞拿魚解凍，「如果處理不當，筋會收縮，血水流出。急速解涷，筋是突起，魚脂會變得不太潤滑，口感有渣。」

師傅說，只要解凍解得好，一般客人用目測，其實很難分辨是冰鮮還是急凍，只可問店家，或在產品上看有沒有標明「生鮪」。到底要怎樣挑選？馬師傅教大家兩招：第一，先看顏色，愈粉紅愈靚，「但要注意粉紅色裏面，有時會帶一點點啡色，即是褐化了，褐化面積愈多，愈不新鮮。」第二，看油分，表面看起來帶少許濕，其實不一定是油，「這是滲出來的水，但是閃令令的，油分就會比較充足。」換句話說，愈粉紅愈閃令令，就為之優質吞拿魚了。想買得精明，可以買一些少皮少骨的，「連皮、骨計，重量多了，價錢也貴了。」

吞拿魚蓉易有菌 建議少吃為妙

師傅提醒大家，買吞拿魚有兩大陷阱。第一，有無良商人會用斑點月魚冒充吞拿魚，「通常會用些紅色的色素水，以高壓令色素滲入去。」如果把這條「假吞拿魚」放在室溫，溫度一下降，會滲出大量水，魚肉開始變白的話，那就是斑點月魚，「相反，看到其血水流失，但肉還是維持紅色，那就是黃鰭吞拿魚。」

第二，不要買吞拿魚蓉。師傅指，吞拿魚蓉是用吞拿魚中間脊椎骨餘下的肉，和不同部位頭尾的肉裁出來，再攪捽混成，「我個人覺得少吃為妙。」全因每一個切面也會接觸到空氣，會容易有細菌。

如果想吃得有保證，除了超市、凍肉舖，其實大角嘴有家日本料理店都有賣「生鮪」，負責人Meter Chan指，店中賣的是長崎縣的養殖吞拿魚，在日本當地用上兩至三年養殖，比外國養殖的時間足足多一倍。「每天晚上向他們訂貨後，翌日早上他們就在豐洲直接把吞拿魚，搭乘早上九時的飛機來港，大約中午十二時至一時就送到香港機場，當日傍晚六、七時到我們店。生鮪就是在介乎攝氏一至五度這溫度間，運送過來香港。」

採訪、攝影：《飲食男女》

金所

地址：大角嘴利得街52號地下

營業時間：星期二至日8:30am-3pm，6pm-9pm（逢星期一休息）

電話：3689 8807

場地提供：

壽司櫻

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓

營業時間：星期一至日 12nn-3pm，8pm-11pm

電話：2898 3399

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