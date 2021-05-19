近年 咖央多士 頗流行，除了在茶餐廳吃到之外，亦多了很多星馬餐廳供應。咖央多士的做法看似簡單，但要做到多士香脆，咖央入口帶椰香、蛋香和斑蘭香，口感軟滑帶層次感，少點心機也不行。今次由果醬品牌 Nicole’s Kitchen 的主理人Nicole出馬，親往食肆實試五間人氣星馬餐廳的咖央多士，看看哪間最好吃。評分標準包括咖央醬、多士及性價比，每項最高5分，總分15分。

「據說咖央醬是海南人移居去馬來西亞之後，做的醬料。咖央醬其實是由椰奶、雞蛋和糖去煮成的，過程中會加入 斑蘭葉 來增加香味。當地人的早餐，喜歡吃咖央多士配生熟蛋，再喝一杯咖啡或奶茶來中和甜味。」Nicole笑說。

咖央多，靈魂就是咖央醬，要塗得均勻，質感要軟滑帶厚度，有椰香、蛋香和斑蘭香，甜度恰當。牛油也不可缺。「好怕塗得求其，最好一邊塗牛油，一邊塗咖央醬，然後夾在一起吃。咬下去有斑蘭香，慢慢有椰香，然後有些少甜味，跟住吃到濃郁的蛋味，這樣才有層次感。其次重要便是多士，厚度最好3cm，底面都要脆，裏面鬆軟，加上牛油，吃下去才開心。」

第一間是灣仔的Rempah Noodles。咖央醬色澤漂亮，份量很多，聞到斑蘭香，質感像慕絲，甜度剛好。可惜椰漿味太濃，蓋了其他味道。而且口感較稠，又沒有下牛油，味道不夠層次。多士烤得香脆，但厚度只有2cm，略嫌薄了一些。咖央多士$38份，偏貴但也可以接受。(9/15分)

第二間是連鎖店土司工坊。咖央醬塗得均勻，但牛油卻不均勻。蛋味雖好，但斑蘭香較少，味道略甜。多士只有2cm，比較薄身。外層香脆，裏面軟熟，美中不足的是切得不均勻。味道一般，但價錢大眾化($18)，性價比不錯。 (8.5/15分)

第三間是咖吔。賣相毫不吸引，咖央醬和牛油塗得不均勻，入口沒有椰香和蛋香，只有甜味。醬的質感不錯，但塗得太少。多士有3cm，厚度不錯，可惜韌到令人不想吃。賣$28/份，以質素來說，性價比很低。(4/15分)

第四間是 兩草 。多士只有1cm，但三角形的造型很吸引。打開一看，牛油和咖央醬塗得很均勻，咬下去每口都吃到。咖央味很濃，椰香味和蛋味又足夠，甜度剛好，吃下去頗輕盈。雖然多士薄，但烘得很脆，賣$22/份，抵吃。(12.5/15分)

第五間是分店愈開愈多的 蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室 。牛油和咖央醬的分佈均勻，質感剛好，甜度恰當，層次很豐富。斑蘭味濃郁，有椰奶味的質感，加上牛油和咖央醬的比例恰當，好吃。多士厚度有3cm，外脆內裏鬆軟，若飛邊更加好吃。賣$28/份，性價比高。(13/15分)

最後由得分最高的蘇媽.蘇媽勝出。「我的祖父祖母以前在南洋的時候，開了一間很大的茶餐廳，咖央多的味道就像今日我吃的這一間。能吃到在馬來西亞吃的味道，所以我覺得她的最好吃。」Nicole滿足地說。

採訪、攝影：《飲食男女》

Rempah Noodles

地址：灣仔軒尼詩道18號地舖

電話：3618 4863

營業時間：星期一至五11:30am-8pm，星期六11:30am-6pm，星期日休息

土司工坊

地址：北角英皇道147, 149及151號莎瑪炮台山地下1號舖

電話：2151 9100

營業時間：8am-9pm

咖吔

地址：北角渣華道123號北角匯2期地下G09號舖

電話：2576 8989

營業時間：11am-10pm

兩草

地址：銅鑼灣銅鑼灣道110-114號永興閣地舖

電話：2323 2682

營業時間：星期二至五12nn-9pm，星期六日11am-8pm，星期一休息

蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室

地址：銅鑼灣謝斐道483-499號新城大廈地舖

電話：2663 0770

營業時間：11:30am-10pm

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