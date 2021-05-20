疫情影響，越來越多名店受影響而結業，最新一員有位於深水埗的馬家莊，剛宣佈營業至5月23日。記者致電確認時，負責人馬先生表示﹕「原因嗎﹖想休息一下，太累了。」他坦言很多客人得悉後都不捨得，並補充﹕「暫時不會考慮重開了。」

2008年開業馬家莊雖不是老字號，但老闆娘馬義芳是九龍城名店清真牛肉館始創人的四女，自小和其他兄弟姊妹在店中幫忙，被家人公認為做點心最拿手。

九十年代，她跟馬姓丈夫移居加拿大，在溫哥華開了馬家莊，同樣賣清真菜，後因母親年長而結業回流，並於深水埗重開馬家莊。因為同出一源，餐牌大同小異，不離牛肉餅、咖喱、京滬菜及麵食等。點心是必食名物，牛肉餅皮薄均勻，接口不死硬，入口啖啖肉汁；蔥油餅、鍋貼亦有不少人讚好。餐廳也是羊癡好去處，羊肉餃子煎得外脆內鮮，食法多元化，炒麵、燉湯、粉絲湯等通通都有，還有連清真牛肉館也嚐不到的大餅羊肉卷，以蔥油餅包着羊肉片、京蔥來吃，味道獨特。各位熟客，記得把握最後機會上門了。

馬家莊清真館

地址：深水埗長沙灣道21-25號地下A店

電話：2787 6108

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