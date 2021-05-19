過去一年半，受疫情影響，旅遊業大受重創，航空公司、旅行社裁員結業的消息無日無之，以往旅遊業興盛的光景已不復再。對於廉價機票網站Flyday及遊牧爆谷創辦人Alfred來說，這場疫症，殺他一個措手不及。Alfred熱愛旅行，遂把興趣變為事業，建立了廉價機票網站，以及專門記錄深度旅遊的遊記網站。

網站開設五年，在業界儲下不少知名度，亦為他帶來穩定的收入。「以前真的幾好景，每月公司收入一定有六位數字。每天都有不同的公司，來詢問廣告費用，每天亦會刊登一兩篇廣告帖文。」

作為九十後，Alfred經歷過03年沙士，他跟大部份香港人差不多，一開始比較鬆懈，認為只要大概撐半年，生活便能重回正軌。然而看着疫情的發展，才發現不似預期。

去年3至6月期間，以往合作的對象如旅行社、航空公司也要減成本，何來有多餘錢落廣告。公司沒收入，還要養員工，無奈地要員工放無薪假，但若要繼續營運下去，就要轉型。

正所謂上天關了一道門，自會為你開另一扇窗。剛巧Alfred有一位在日本做潛水生意的朋友，同樣因為疫情而沒工開，二人一拍即合，Alfred的朋友在日本經人脈幫忙找貨和寄貨，他則在香港售賣。馬死還是要落地走，把旅遊網站「重裝」，由以前的旅遊資訊網站，變成產品銷售平台，尤其主打不同地方的手信食物，希望讓人們即使不能外遊，依然能透過食物的回憶，想起旅遊時的快樂。

Alfred一開始只賣三四款貨品，如青森蘋果套裝或日本芝士套裝，將幾款同類型食物組成一個套裝，滿心以為受歡迎，但在推出初期，幾乎沒有訂單。「那時候覺得很慘，為甚麼沒有人去買，因為我覺得那些都是我精心挑選，後來想着覺得沒理由，不如試試將那四個套裝打散，變成十多件產品，再加上不同的食物，後來單量開始上升，才發現原來客人們是想自己選擇。」

現時網上已售賣過百款產品，最受歡迎是北海道名店LeTAO抹茶雙層芝士蛋糕（$248起）及My Captain Cheese Tokyo 芝士漢堡（$124），定價不算特別便宜，但勝在運送時間短，「若貨品有現貨，一般會用兩至三個工作天可以送到府上。」加上Alfred所售賣的食品，大部份本身已深受香港人歡迎，是香港人必買手信，其中LeTAO芝士蛋糕，從今年一月到現在，已經賣出二千個，高峰月賣五百個。

轉型了差不多一年，最高峰時期試過月入七位數，其實只是表面風光。人工、燈油火蠟、貨倉等全都是錢，雖然不用舗租，但日本寄到香港的運費，以及在香港寄給客戶的運費，成本也不低。他並指網絡世界流動性快，競爭很激烈，「上一秒在看網店Ａ，下一秒就會轉去看網店B，競爭比實體店還大，要不斷的想方法突圍。」包裝盒亦花心機，自家設計，有時亦會加入員工旅遊時拍攝的照片，作明信片放到包裝盒入面，為的只是讓客人們回想起旅行的初心。另外，除了網購，亦定期於不同市集擺檔開拓客源。擺檔亦有策略，創辦人之一狼之表示，他們會將一些有效期較短，但有吸引力的零食或手信，放在檔攤當眼位置，例如比卡超版的東京香蕉，以吸引大家的目光。

轉型尚算成功， Alfred亦認為今次可算是危中有機。「可能之前做旅遊，在固定的環境做了一段時間，那時我都有懷疑自己，是不是一世都是這樣去做旅遊，就這樣完結呢？但一個浪撲過來時，其實我很慶幸自己還有生存的能力做其他事情。」

採訪、攝影：《飲食男女》

遊牧雜貨

網址：https://bit.ly/3foe1EA

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