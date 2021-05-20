近年城中出現大量咖啡店，裝修精緻、食物好看打卡，不過在新街新開張的Classic Creations Café，卻一反常態，主打Pizza、漢堡包等啖啖肉的巨型美食，店內牆壁亦掛滿爵士樂歌手照片，與其說是Café，反而更有點像Diner。

老闆Manu打算將美國傳統美食，配上優質咖啡，作為Café主題。咖啡豆使用香港烘焙，保證新鮮。美式食物中，最特別是老闆Detroit Style Pizza，因老闆愛吃但在香港又少見，因此自己開店就決定自家製作。

平日常見薄餅多為圓形，可是Pepperoni Detroit Style Pizza（$160）是正方形，另一特點是製作薄餅時，廚師會先放芝士、辣肉腸，才加入番茄醬，焗烤時，芝士和辣肉腸脂肪會流到薄餅邊，變得更香脆，麵糰亦跟平時不同，入口更煙韌，是美國底特律發展了70多年歷史的薄餅口味，近年在美國越來越流行。

除了底特律風格，店內還有另一款Carbonara（$110），是常見薄底薄餅，能一手拿着，十分方便，薄餅中間還有溏心蛋，賣相搶眼！新店也有售漢堡包，除了普通口味，最特別是有芝加哥相當流行的CCC Patty Melt（$120），用普通方包取代平時的漢堡包，夾着漢堡扒及芝士，然後放在烤爐上煎白，製作Patty Melt最重要是方包要烤得剛好，一定要口感香脆，然後要試聲，刮一刮麵包，聽聽麵包夠不夠脆，中間還夾着慢煮焦糖紅洋葱，能提升牛肉甜味，整體味道令人滿足。

Classic Creations Cafe

地址：上環新街15-17號偉裕樓地下B號舖

電話：2578 8038

營業時間：7:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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