一直是全球防疫榜樣的台灣，最近疫情竟然大反彈，香港人「回鄉」遙遙無期。大家都很掛念台北夜市小食，例如鹽酥雞、肉燥飯？不用害怕思鄉病發作了，最近於灣仔開了一間台灣菜餐廳，就是主打士林小食，以及各式台灣便當。

有人說，有一種味道叫人情味，而香港人平日生活節奏太匆忙，如此喜歡到台灣旅行，就是想尋回慢活的感覺，兩位後生女店主Anna及Anico便很欣賞港島有齊慢活及人情味。Anna解釋開店緣起：「我們都很喜歡烹飪，很想找一個地方可吃到台灣料理，特別是台灣夜市小食。炸物如鹽酥雞、杏鮑菇等，都是很久沒吃過，自己都有嘗試烹煮，出來效果都自覺不錯，就有開店與大家分享的念頭。」她續說：「大家去旅行都是想輕鬆一下，而港島有電車，富有一種慢活感，很像台灣，便想在港島發展。我們是小店經營，所以選址多揀民生區為主，第一間店舖就於置富花園開設，第二間就在灣仔，即將開張的第三間店就位於小西灣，都是想找一些較富人情味的社區。」

抵食夾大件，就是這間小店的特色，Anico自詡自家出品的鹽酥菇肉燥滷水乾拌手工烏冬（$60）非常豐富。「無論是小食，抑或是主菜，每份鹽酥菇都有8件，每一件都是厚切，所以將盒子合起來是有難度，因為份量的確很澎湃。鹽酥菇食落脆口，內裏則很彈牙多汁。難怪客人對我們便當的意見，是大件兼飽肚，性價比頗高。」她續道：「肉燥是店舖的靈魂，所以我們很注重出品質素，每日新鮮製作、熬炆4小時左右，鋪滿便當9成滿，希望客人一打開見到會覺得很豐盛；而滷肉亦是加了秘製醬汁去熬煮。」

不少人喜歡台灣人服務貼心，這間小店都有，例如點選兩人份量的惹味小菜煲，就會附送一整套加熱爐具，客人買外賣回家享用，入口仍然熱辣辣；而配件還可以重複使用，非常環保。Anico解說：「二人麻辣火爆雞煲（$118）於晚市上場，我們有貼心準備，提供火油液、三腳架予客人，讓他們外賣到家中時也可熱辣辣地享用。麻辣雞是兩店的王牌作，很受歡迎，台式風味不會過辣；至於一人台式三杯雞配客飯（$68），調味有秘製醬汁及酒，口味比例調校得剛剛好。」外賣盒特設通氣位，減少因水蒸氣所造成的倒汗水而影響口感，客人外賣士林鹽酥雞（$40）、Master蒜脆杏鮑菇（$33）回家享用，入口仍可保持脆身。

小店食物新鮮熱辣有水準，想不到連飲品都獲網上關注組的認可及加持，Anico欣喜道：「我們所有飲品都是減甜，士林樽仔奶茶、咖啡、鴛鴦等，都是我們的主打， 奶茶入口會覺得滑度及甜度剛剛好、很平衡。早前更有客人指在Facebook奶茶關注組見到有人稱讚我們的樽仔奶茶，都是我們開心及信心的來源。至於冷泡咖啡的酸度及其他味道都很平衡，相對易入口、light、偏nutty，順喉而不嗆。」

採訪、攝影：《飲食男女》

士林．便丼達人

地址：灣仔謝斐道313-323號帝城大廈地下A號舖

電話：5701 1211

營業時間：星期一至日11am-9pm

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