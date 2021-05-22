雞煲曾是香港人最愛，如果想重拾當年口味，最近銅鑼灣新開了間樓上舖，由第一代人氣名店來來雞煲舊班底主理，新張期内有雙重優惠，雞煲半價兼所有配料飲品都有85折，最平$119可享原隻重慶辣雞煲、潮式胡椒豬肚雞或養顔海底椰子雞，超級抵食！

阿來客棧經理羅生透露，餐廳班底有逾20年以上餐飲經驗，「自己與朋友喜歡吃雞煲，大家都有重開的想法，就聚集一班志同道合的朋友再開，就有這間阿來客棧。」雞煲即叫即做，新鮮熱辣，沿用10幾年前的配方加以改良，底味用近20款香料汁醬製作，醬香味濃，又辣又香，雞件飽滿嫩滑，還可加購肥腸、牛腩、金錢肚、花膠等齊炒，濃郁惹味。

雞煲出色，打邊爐配搭亦不馬虎。注入雞煲的雞湯，每日用全雞熬至少7小時，湯頭金黃鮮美。還可選金湯花膠瑤柱雞（原價$168/半隻，$268/隻），花膠配瑤柱，膠質重亦養生。因天氣炎熱，餐廳推出夏天限定的黃金冬瓜燴雞湯（原價$288/份），用濃厚雞湯浸煮冬瓜，搭配三黃雞、野生竹笙、素翅、蟹子、魚皮絲等，清潤鮮甜，不過數量有限，需提早預訂。

配料有接近80款，選擇豐富，手切肥牛選用美國安格斯，脂肪分佈均勻，肉味濃郁，軟滑有油香；海鮮就有珊瑚蚌、桂花蚌、爽脆鯇片、美國桶蠔等，雲吞水餃自家製，内餡飽滿足料。特別推薦鮮松露墨魚滑（原價$80/份），市面少見，有墨魚的鮮味之餘，還充滿松露香氣，入口彈牙鮮味，可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

阿來客棧

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心25樓

電話：2577 7880

營業時間：星期一至日12:30pm-5pm，6pm-10pm

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