真的很興奮，第一次有機會入餐廳廚房扮大廚為大家示範菜式。要多謝小曼谷泰國餐廳集團的老闆，不吝賜教，不嫌我麻煩阻埞，教了我煮四個經典泰國菜。原來識得煮，真係好易煮，不過如何煮當然有技巧，而材料一次過去九龍城同心就可以買齊。

打頭陣的是這個小T細細個非常喜歡食的香葉肉碎燴飯，這個飯的靈魂是煎蛋！反而炒肉碎比我想像中容易太多，連醃料都不需要，直接落鑊炒香，加入調味料拌勻就得。真正快靚正！

煎蛋的秘訣一定要多油及油溫高，效果最好是用傳統的中式鑊。不過大家都習慣了用電磁爐煮食，包括我自己，因為用明火煮食成個廚房熱到不得了，電磁爐熱量直接傳入鍋中，廚房真的冇咁熱！一隻邊位脆卜卜、蛋白脹卜卜的半生熟蛋，才是完美的煎蛋。

另外老闆Jim私人醒我一個貼士，炒肉碎有一個即食粉可以用，泰國舖有得賣，做出來的味道亦絕對不差，省卻了大家為做這個肉碎燴飯，特別去買一些以後不會怎麼用的調味料。

不得不讚老闆真的很大方，公開自己的食譜配方，材料簡單，大家在家中自己煮所費無幾，餐廳賣咁貴會覺得牟取暴利的肯定大有人在。是咁的，餐廳用的爐頭火力豈是我們家庭爐火能夠比的？再講，我只不過煮一個餸都身水身汗，廚師及廚房的夥計們，個個全身濕透，賺的絕對是辛苦錢。經營餐廳除了租金、食材、人工之外，還有很多使費，水電費都唔講得笑。

出外食飯，就放鬆心情開開心心食得舒舒服服就好，否則覺得不值，留在家中自己煮就算。炒這個肉碎煎隻蛋真係咁簡單？大家不妨試一試，就知甚麼叫台上一分鐘台下十年功！

材料：

香葉 少許

肉碎 1碗

豆角 1小碗

魚露、美極、泰國黑豉油適量

做法：

1.香葉洗淨抹乾水

2.豆角切細粒

3.燒熱鑊加少許油炒肉碎

4.炒香之後加入豆角及香葉

5.加入魚露、美極、黑豉油調味

示範：Son姐

攝影：葉天榮、關永權

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