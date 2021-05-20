All Day Breakfast源自18世紀的英國，因當時英國經過工業革命，中產階級崛起，他們相信早餐豐盛，才能滿足一天工作所需，當時叫Full Breakfast，一份包括雞蛋、香腸、煙肉、血布甸、麵包、茄汁焗豆等多項食物。

經過多年演變，本來只在早上供應，慢慢演變成全日供應的All Day Breakast，更從英式酒吧內的國民美食代表，成為香港Café必備食物。當近年全城掀起Café熱潮時，有哪間Café的All Day Breakfast最值得光顧？今次就推介以下6間的All Day Breakfast。

1.The Yell-Owl Seafood and Grill

地址：九龍城福佬村道5-9號地下C號舖

電話：2336 6835

營業時間：星期一至五 10am-10pm；星期六、日 8am -10pm

疫情爆發後，多個食物關注組令多間小店一夜成名，去年九月開業的九龍城西餐廳The Yell-Owl Seafood and Grill，最近就以波士頓龍蝦全日早餐，成為All Day Breakfast群組熱捧的新寵兒，記者在三月訪問時，現場已有兩名group友在場，食客曾小姐表示︰「看到不停有人推介這間店，所以就想試試。」黎小姐亦因為這樣而上門︰「看到有人介紹，說這裏的全日早餐很不錯。」

老闆Ivan表示，餐廳賣歐陸風格美食，主打意粉、沙律，以往一直有推出英式全日早餐，有自選配搭全日早餐，客人可從雞蛋、肉類及蔬菜中，挑選四款以上食材組合成全日早餐，最便宜$50已有交易。

不過今年二月尾推出的超級貓頭鷹全日餐才是小店主角，$198 有半隻龍蝦或$228有全隻龍蝦，因賣相吸引、份量巨型，火速吸引網民朝聖，逢周末幾乎全場都點同一款食物，每日起碼賣80份，訂位更是長期爆滿，起碼要兩星期前預訂。

上菜時，一大盤佔了半張餐枱，裏頭有十一款食物，如蟹肉牛油果多士、班尼迪蛋、英式豬肉腸、大啡菇等等，沙律，焗豆，牛油粟米，當中以全隻波士頓龍蝦最吸睛。用約500克波士頓龍蝦，用扒爐煎香，端出來香噴噴。龍蝦老實說不算大隻，勝在啖啖肉，肉質爽彈亦香口。班尼迪蛋賣相亦吸引，配上煙三文魚，蛋黃流心。蟹肉牛油果多士，用每日新鮮牛油果加入蟹肉製成沙律醬，多士香脆。份量足夠二人分享，整體味道亦佳，難怪獲得眾人支持。

2. Starssy Café

地址：元朗泰豐街9號翠華樓地舖

電話：2618 3833

營業時間：星期一至日9:30am-7pm

元朗一向多美食，泰豐街近月開了一間咖啡店Starssy Café，在All Day Breakfast關注組內人氣急升，最大賣點是份量超驚人，而且味道亦不錯，牛角包酥脆又富牛油香，火速成為區內人氣店。

重量級All Day Breakfast全日餐（$118）幾乎枱枱必叫，一份有齊牛角包、5款香腸、炒蛋、薯角、烤紫洋葱、烤番茄、牛油果、煙三文魚、茄汁焗豆及沙律，陣容鼎盛的靈感，全因老闆Tony太太因胃口不大，常「黐」他的食物來吃，所以他索性將All Day Breakfast做一個Jumbo版，供二人齊齊分享，結果大收旺場。

份量大，出品亦好。單是香腸已經有5款兼全部來自德國。老闆本以開設烘焙工場起家，一直為多間大酒店代工生產月餅、蝴蝶酥、蛋卷等，牛角包做得極出色，選用最高級的比利時脫水牛油片，所以牛角包酥脆度遠勝一般牛角包。當然，孤身一人來吃，也有細版（中量級）可選擇。

店內其他產品如蝴蝶酥、芫荽薄餅、四重芝士薄餅、三式焗薯皮（芝士煙肉、芝士白汁吞拿魚、芝士白汁粟米菠蘿）等，整體水準遠勝尋常Café。

3. 利是豐

地址：灣仔謝斐道151-161號金聲大廈地下F號舖

電話：5660 3306

營業時間：7am-9pm

19年尾開業，裝修如Café，翠綠色木質正門，配搭店內外眾多植物，感覺寫意，餐牌不拘一格，早期有車仔麵，現在就有漢堡有焗飯有泰式沙嗲汁雞飯有叉燒拉麵甚至肉骨茶。

以往經營美容的老闆娘，曾在西餐廳工作，本身熱愛All Day Breakfast，因此店內也提供此物，一份有齊煙三文魚、煙火腿、燒烤菇、茄汁豆酥盒、炒蛋或水波蛋、薯飯、巴馬火腿、豬肉腸、車厘茄及巴馬臣芝士，以每份賣$108而言，食材算多元化，味道亦不錯，茄汁豆酥盒把茄汁豆放在酥皮內，吃下多了份鬆酥，豬肉腸皮脆多汁，最特別是擺盤，因為餐廳叫利是豐，農曆新年有全盒，所以小店把所有食物放在木盒內，很有吃便當的精緻感覺，配杯熱咖啡，是開始一天的早餐選擇。

4. Green Waffle Diner

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場13樓1303號舖

電話：2880 5123

營業時間：星期日至四11am-10pm；星期五及六11am-11pm

開業10年，是All Day Breakfast專門店，現有中環、銅鑼灣及元朗三店。雖然分別位於街道及商場，但佈置大同小異，座位以木為主，感覺舒適。

主打美式 Diner食物，主角是12款風格不同的全日早餐，當中有熱香餅有窩夫有Smoothies Bowl等。如果想點有香腸有雞蛋有麵包的傳統版本，就要選早晨全餐($96)或勁量早餐($142)，早晨全餐對男士也足夠，包括雞蛋(可自選做法)、香腸或煙肉或煙三文魚、窩夫、沙津或哈密瓜或炸薯粒，雖然跟傳統口味不太相同，但大部份食材都美味，即點即焗的窩夫是店內明星菜，外層熱脆，內層鬆化，淋上糖漿，更加甜香。除原味，還有斑蘭、全麥及蕎麥窩夫等不同味道。薯粒炸得香脆不油膩，雞蛋煎得火候剛好，唯一缺點是香腸，肉質死實，不建議點。

其他早餐亦出色，Smoothies bowl把水果及奶等材料打成糊狀冰沙，再鋪上水果，加入大量有機健康配料，例如穀物片、麥片有機可可粒、有機金黃亞麻籽、椰子片等。店內亦有少見美國曾流行的子彈咖啡，在黑咖啡內加入椰子油，一杯已提供一天充足的能量。

5. Brick Lane

地址︰尖沙嘴白蘭軒道 2號地下

電話︰ 2736 8893

營業時間︰11am-10pm

開業10年，由曾留學倫敦的 Titi和朋友所開，現於尖沙嘴、金鐘、銅鑼灣及沙田有分店，各店都有不同主題，尖沙嘴以藝術擺設為主，金鐘店就勝在寧靜。

小店英式早餐專門店為賣點，All Day Breakfast有5款，特大、正常、自選三款、奄列配自選三款配料及大蝦嫩蛋，份量大，選擇多，亦是城中少數供應Yorkshire Pudding、Black Pudding(豬血腸)等正宗英式早餐配料的小店，香腸煎得皮脆，薯餅炸得惹味，每款都有水準。不過價錢不便宜，每份$128還不包括飲品，

小店對英國傳統早餐主角之一的Egg Benedict非常重視，一星期七日全日供應。人家只有一款配火腿的傳統口味，她卻另有煙肉、三文魚、巴馬火腿、鹹牛肉、菠菜、牛油果番茄等選擇。選擇多又好吃，因用美國白蛋，即叫即煮，半生熟如溏心。荷蘭汁是精髓。每日用牛油、雞蛋、檸檬汁等新鮮打成，味道清香微酸，中和雞蛋的膩。

6. Brunch Club & Supper

地址：銅鑼灣禮頓道13號1樓

電話：2890 2125

營業時間：9am-8pm

早前Flying Pan結業，不少人都慨嘆早餐專門店買少見少，其實還有這間Brunch Club，同樣以全日早餐為主題，2006年開業，於中環及銅鑼灣有分店，純白外牆加店內的深色實木家具，氣氛沉實，裝修多年不變。

強項是自製麵包，店內的麥包、酸種麵包等都是自製，Mix Grill($118)就是其他店的All Day Breakfast，包括兩個雞蛋、自製全麥酸種麵包、合桃提子麵包或鬆餅、煙肉、雞胸、火腿、豬肉香腸、大蒜蘑菇、番茄、茄汁焗豆及薯餅。份量足，麵包鬆軟又有麵粉香，用來蘸茄汁焗豆吃，特別美味，火腿、煙肉及香腸都煎得香噴噴，樣樣都恰如其分。

採訪、攝影：《飲食男女》

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