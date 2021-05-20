每14名婦女就有1人有機會患上乳癌，想了解乳癌治療新方向，本周六香港乳癌基金會有免費網上講座。考慮移民澳洲的港人，可參考Yuki和呀占如何兩年半取得PR。《F9狂野時速》終於在港戲院上映、巴塞爾藝術展（Art Basel）本周末舉行、食灌湯餃要去北角鳳城...不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

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#1 參與免費網上講座 了解乳癌治療新方向｜健康蘋台推介

據香港乳癌基金會的資料顯示，每14名婦女就有1人有機會患上乳癌。為提高女性對乳癌的關注，該會將於本周六（22日）舉行「乳你同行」網上醫學講座，內容包括嶄新的治療方案及患者分享等，如未能於當日參與，亦可在該會的Facebook專頁隨時重溫。

香港乳癌基金會

#2 留學移民澳洲 港人分享兩年半取PR心得｜全球樓行推介

80後的港人呀占（Jim）同Yuki（丸子），3年前決定透過留學移民澳洲，約半年前就以Victoria 190簽證成功成為澳洲永久居民，由申請到取得PR歷時兩年4個月。Yuki和呀占本身是記者，兩人到澳洲留學後轉行，Yuki現為認可社工，而呀占則為註冊護士。兩人在YouTube分享申請移民的經驗，有興趣留學移民澳洲可以參考兩人做法，了解更多申請流程及要注意的地方。

占少與丸子 Jim & Yuki TV YouTube Channel

#3 《F9狂野時速》拖足一年終於上映 今周入戲院有得睇｜蘋果娛樂推介

荷李活動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）本來去年5月上映，可惜受疫情影響，戲迷最終等足一年，今個月19日正式在港上映。電影除了貫徹過往飛車場面，新加入的John Cena更會與主角雲狄素（Vin Diesel）打到飛起，喜歡速度及動作的影迷，相信不會失望。

#4 港產NFT藝術家 Art Basel開創新拍賣方式｜InvestMAN推介

巴塞爾藝術展（Art Basel）本周末舉行，香港首個NFT藝術家WAVE，除了作為參展者之一，在展覽期同時將數碼作品放上NFT平台拍賣，更會在海港城多個戶外及室內的大型視像屏幕向大眾展出作品，藉此開創新方式和技術，改變藝術市場的遊戲規則。拍賣詳情可瀏覽www.thescreensguru.com/openseaauction

#5 點心頂點灌湯餃 最講技巧 北角鳳城賣$36/2隻 城中最抵食｜飲食男女推介

點心之中，灌湯餃製作最為講究，亦被食家大廚認為最珍貴。雖然因手工繁複，不少餐廳都改把餃浸在湯中，但城中亦有不少酒樓堅持傳統做法，把湯灌進餃中。好的灌湯餃，湯要煮得好，以雞肉、赤肉及金華火腿熬出甘甜鮮味的上湯；外皮要薄，因太厚，湯可能會出現湯凍未融的情況；包製時手工穩當，外皮不會穿孔。城中提供美味灌湯餃的酒樓中，以北角鳳城酒家最值得推薦，一籠$36已有2隻，雖然價錢便宜，但由入行近70年、人稱「師叔」的譚國景把關，水準一定好。北角渣華道62-68號 / 2578 4898 / 9am-3pm，6pm-10pm（點心只限早午市供應）

港式點心大解構｜灌湯餃灌湯VS浸湯 頂點貴在手工 良心酒家$36兩隻 堅持自家熬上湯 84歲掌舵人：宗旨問題

#6 重新認識本地過百年公園 尋找城市中的一片綠洲｜籽想旅行推介

夏天是不同植物盛開的季節，這次我們精選了數個以植物為主題的活動，讓大家可以在城市中找到一片綠洲。其中作為香港歷史最悠久公園的動植物公園，有多種珍貴的動植物。這次藝術推廣辦事處與17組藝術家和藝術團隊合作，令公眾可以認識到公園的歷史、集體回憶等，在參觀公園時可以以藝術角度欣賞大自然。另外大家亦可以嘗試「幸福綠園」下午茶套餐，在城市中享受一點寧靜。參加者更可獲贈SABON滋潤護理禮品包一份，讓大家即使回家後，亦可好好休息。

周末好去處｜綠色藝術四大好去處 戶外空中花園打卡 動植物公園睇攝影展 學畫花樣法國女孩

#7 5月下旬兩大寵物活動 照顧幼貓犬講座＋毛孩領養日｜動物蘋台推介

寵愛軒將於下星期六（5月29日）舉辦「幼年貓犬贏在起跑線」講座，適合準備領養幼年貓狗的主人或者剛領養不久的飼主，滿足小毛孩的各種需要。除了舉辦講座活動外，寵愛軒亦將於下星期日（5月30日），聯同阿棍屋舉行「狗狗領養日」。今次領養活動有多隻毛孩參與，有意養狗狗的你，不妨領養毛孩回家，讓牠成為你家中的一分子吧！

周末好去處｜5月下旬兩大寵物活動 照顧幼貓犬講座＋毛孩領養日

#8 魚中黃金$650斤起金邊方脷 魚身炒球 骨腩裙邊清蒸｜三餸一湯推介

數本地貴價海鮮，野生金邊方脷一定榜上有名，最大特徵是擁有蛇鱗狀的背部，陽光下會泛起金黃螢光光澤，雖然在珠江口一帶都能捕捉，但以本地青山灣及流浮山最高質，肉嫩又充滿魚香，由於難捕捉，近年出現養殖版，購買時要注意腹部，可能因長期沾到池底排泄物而有黑斑，或背部光澤不如野生版明亮。留家廚房主理人劉健威想出以「一魚兩食」的方法去處理金邊方脷。魚身中間部份拿去炒球，最美味的骨腩裙邊就清蒸，避免原條蒸後裙邊剛好但魚身粗嚡的問題，亦可將最美味位置留到最後，不妨一試。

飲食教室｜金邊方脷現真身！魚中黃金$650斤起 分辨野生養殖睇魚肚 食家劉健威：裙邊最香滑

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