材料(5件份量 5pcs)：

低筋麵粉 50g Cake Flour

雞蛋 2 Eggs

砂糖 80g Sugar

鹽 1pinch Salt

無鹽牛油 10g Unsalted Butter

淡忌廉(鮮奶油) 180g Whipping Cream

士多啤梨 9 Strawberries

步驟：

1.麵粉過篩

2.分開蛋黃及蛋白

3.叮溶牛油備用

4.蛋白分次加入25g砂糖打發至挺身

5.蛋黃、25g砂糖及鹽打發至淡黃色

6.混合蛋白霜及蛋黃漿,輕輕拌勻

7.加入已過篩的麵粉輕輕拌勻

8.加入溶化牛油拌勻後將麵糊用唧袋裝起

9.平底鍋掃上油，將麵糊唧成合適大小，加蓋以中小火煎至成型

10.將蛋糕反面，完成後凹成U形待涼後放入雪櫃冷藏

11.士多啤梨洗淨去蒂，五粒切半，四粒切四

12.淡忌廉及30g砂糖打發至挺身，用唧袋裝起，放入雪櫃冷藏

13.在蛋糕凹位唧入一行忌廉，放入士多啤梨後再唧滿忌廉

14.忌廉表面鋪上士多啤梨，完成

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