材料(5件份量 5pcs)：
低筋麵粉 50g Cake Flour
雞蛋 2 Eggs
砂糖 80g Sugar
鹽 1pinch Salt
無鹽牛油 10g Unsalted Butter
淡忌廉(鮮奶油) 180g Whipping Cream
士多啤梨 9 Strawberries
步驟：
1.麵粉過篩
2.分開蛋黃及蛋白
3.叮溶牛油備用
4.蛋白分次加入25g砂糖打發至挺身
5.蛋黃、25g砂糖及鹽打發至淡黃色
6.混合蛋白霜及蛋黃漿,輕輕拌勻
7.加入已過篩的麵粉輕輕拌勻
8.加入溶化牛油拌勻後將麵糊用唧袋裝起
9.平底鍋掃上油，將麵糊唧成合適大小，加蓋以中小火煎至成型
10.將蛋糕反面，完成後凹成U形待涼後放入雪櫃冷藏
11.士多啤梨洗淨去蒂，五粒切半，四粒切四
12.淡忌廉及30g砂糖打發至挺身，用唧袋裝起，放入雪櫃冷藏
13.在蛋糕凹位唧入一行忌廉，放入士多啤梨後再唧滿忌廉
14.忌廉表面鋪上士多啤梨，完成
Youtube Channel: 點Cook Guide
-----------------------------
-----------------------------
《香港經典小食》推出別注版！隨書附送5款小食明信片，於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。 （海外讀者按此購買）
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！