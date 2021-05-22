前二天與太太去了Caprice 法國餐廳午飯，主菜是汁香嫩滑的乳鴿，旁邊配二小件內裏空心膨脹的炸薯球。香脆小巧，外型漂亮，太太問，能否單點一盤。經理解說，這小東西叫Pomme Soufflé ，在1837年8目24日無意中發明。話說當天Queen Marie-Amélie 坐第一次蒸氣火車去巴黎 Henry IV 酒店午膳，大廚預好時間開始準備食物，但因為是新科技，路程難免延誤，廚師收到消息，立即把炸了一半的薯片撈起，等待皇后到達才猛火加熱。誰知怪事因此發生，薯片中空脹起，一試之下，又薄又脆，客人大讚，因而流傳至今。很好的故事，回家上網搜尋，原來這是馬鈴薯遇上不同熱力，表面及內裏濕度有異產生的現象。如今有取巧烹調方法，把二片馬鈴薯叠着來炸，效果自然及不上用低高油溫炸二次般薄脆了。

這午飯吃得愜意，食物精美之外，亦滿足了我收集食物故事的嗜好。聽得愈多，愈相信世上有神來之筆，很多時候「無心插柳」及「誤打誤撞」的創作，比起廚師們絞盡腦汁的菜式更能流傳後世。吃雪糕的時候，大家喜歡淨吃或放入雪糕筒內呢？我選擇後者。1904年在美國密蘇里州聖路易市舉辦的世界博覽會，是世紀盛事，吸引着全美及世界各地遊客乘船及火車而至，當時光緒皇帝亦有派親王參加。會內有一些食物攤位，當中有賣雪糕的與賣窩夫二檔同列。賣雪糕那面生意極佳超出預期，盛器用盡只得乾着急，旁邊的那一檔老闆Hamwi 靈機一觸，把窩夫捲起遞給隔鄰裝雪糕，問題解决，乾淨俐落又美味，今天我們叫四手合作，新發明大受歡迎。後來Hamwi成立雪糕筒公司Missouri Cone Company，發了達。想一想，剛好這二檔同一場合排在一起，而恰巧另一面用完盛器，機率之低必是天意，換轉是賣窩夫的用完麵粉，便沒戲唱了。

我們很自然以為白蘭地這些高級消費品，必然是某一位天才精心研製的產品，怎知其出現比雪糕筒更兒戲。以前跨國運輸餐酒，是一件麻煩事，一桶桶又大又重，路程遙遠容易變壞。所以當十五世紀出現蒸餾技術的時侯，有人想了一個妙計，先把餐酒蒸餾，脫了水，減低份量同時增加酒精濃度，運輸方便亦不變壞，更因體積少了付稅亦下降，扺埗時再混水，豈不一舉數得？貨物到了其他國家，打開時候，異香撲鼻，味道豐厚，已經變成另一樣更好的東西，這便是白蘭地了。雪糕筒算是有意識的發明，白蘭地是誤打誤撞的結果。

1866年。John Pemberton，美國喬治亞州的一位年輕醫生，因為在南北戰爭中受了傷，長年止痛上了嗎啡瘾。他希望戒斷毒癮，於是埋首研究，用可可葉及kola nut提取出可卡因及咖啡因，做成了一種沒有嗎啡的止痛飲劑在他藥局出售。當時宣傳這藥物能有助焦慮、戒毒、舒緩痛楚，用後有輕快感覺。後來他無意中把梳打水混入此藥物中，成了可口可樂的前身。1888年，John Pemberton以美金$1750賣掉這藥物，可口可樂開始以消閒飲品新形象推出市場。喬治亞州的這位一生受痛楚折磨的醫生，沒想到戒毒藥物最後變成世界最大的飲食公司之一。

大部份的發酵食物如臭豆腐、乳酪、啤酒、香檳、酸種麵包、豉油、皮蛋等等，都是如此意外地出現。如果沒有人察覺山羊吃了咖啡豆特別活躍，茶葉沒有飄入沸水之內，現在下午茶時間不知我們會喝甚麼呢？所以說，世上最厲害的廚師，叫「無心插柳」及「誤打誤撞」，時機成熟，神之一手，人類難及。

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