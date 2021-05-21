周末想和朋友去吃下午茶嗎？尖沙嘴半島酒店一向是下午茶勝地，最近就把地庫精品店改裝，一共分為三部份，包括書店、精品零售和咖啡廳，裝修氣派奢華，經典卷蛋、鬆餅及茶葉等，通通都在店內有售。

最吸引是新增堂食下午茶，「我們咖啡廳會有芭菲和下午茶，下午茶套餐中有鹹點和甜點，可以供客人自行選擇。」半島精品店與咖啡廳經理張順庭表示。午後敍享 （$575 /兩位），跟大堂下午茶比較，價錢便宜約兩三成，不過店內份量較輕盈。除了酒店的經典英式鬆餅外，客人可在12款鹹甜點中，揀選4款心水款式，必選精品店名物士多啤梨卷，用法國忌廉加上新鮮時令士多啤梨果粒，入口時蛋糕香軟濕潤，忌廉幼滑，奶香突出。拿破崙亦是招牌産品，焦糖千層酥皮夾着雲呢拿忌廉，口感酥脆。套餐還配上馬卡龍和北海道牛奶軟雪糕等，食物選擇豐富。

除了下午茶，幾款雪糕甜品造型一樣很夢幻。例如經典芭菲 ($155），用了北海道牛奶軟雪糕，新鮮士多啤梨、士多啤梨海綿蛋糕和馬卡龍，一共七層，份量十足，雪糕牛奶味道香濃，值得一試！朱古力香蕉芭菲( $195）用純素榛子朱古力雪糕製作，再配上香蕉和布朗尼蛋糕，甜香誘人。

半島酒店下午茶一向受歡迎，新開張的咖啡店價錢合理，能嚐到眾多酒店名物。芭菲味道和賣相都很不錯。不過這裏暫時不接受預約，想吃的話，就要5月28日開始直接來排隊了。

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙嘴梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：星期一至日 10am-7pm

註：5月28日開幕

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